"أطلق سراح كوبي ماينو" .. شقيق نجم مانشستر يونايتد يوجه رسالة إلى أموريم من قلب أولد ترافورد!

في مشهد لافت جذب الأنظار في ملعب "أولد ترافورد"، ظهر جوردان ماينو-هامز، الأخ غير الشقيق لنجم مانشستر يونايتد كوبي ماينو، مرتديًا قميصًا يحمل عبارة "حرروا كوبي ماينو" خلال مباراة الفريق أمام بورنموث التي انتهت بالتعادل المثير 4-4.

ماينو-هامز تحدى الأجواء الباردة والممطرة ليبعث برسالة مباشرة إلى المدرب روبين أموريم، مطالبًا بمنح لاعب الوسط الشاب فرصة أكبر للمشاركة بانتظام.

ولم يكتف الأخ غير الشقيق لنجم مانشستر يونايتد بذلك، بل نشر صورة بالقميص عبر حسابه على "إنستجرام"، ما أثار جدلًا واسعًا بين جماهير النادي ومتابعيه على منصات التواصل الاجتماعي.