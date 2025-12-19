حرب نفسية على تشابي ألونسو؟.. مدرب إشبيلية: ريال مدريد يملك أفضل ثلاثة لاعبين في العالم!

أشاد الأرجنتيني ماتياس ألميدا، المدير الفني لنادي إشبيلية، بقوة ريال مدريد قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين على ملعب سانتياجو برنابيو، مؤكدًا أن النادي الملكي يضم، من وجهة نظره، أفضل ثلاثة لاعبين في العالم حاليًا، وهم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، في تصريح يعكس حجم التحدي الذي ينتظر فريقه.

وفي المؤتمر الصحفي الذي سبق اللقاء، أكد ألميدا أن الفوز على ريال مدريد يتطلب من إشبيلية تقديم مباراة استثنائية لم يظهر بها منذ سنوات طويلة، قائلًا إن التفوق على فريق بهذا الحجم ليس بالأمر السهل، خاصة في ظل الإمكانيات الفردية الهائلة التي يمتلكها. وأضاف أن إيقاف القوة الهجومية للريال مهمة شبه مستحيلة، لأن هؤلاء اللاعبين قادرون دائمًا على ابتكار حلول جديدة داخل الملعب، مهما بلغت درجة الاستعداد والدراسة التكتيكية.