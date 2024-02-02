جنون في تشيلي واختطاف وحمام سباحة .. أغرب طرق الأندية للإعلان عن صفقاتها

هدى عزيز
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ابتكارات غامضة وأخرى غريبة في إعلان الأندية لصفقاتها الجديدة

يُعد موسم الانتقالات بطولة في حد ذاتها حيث تتنافس الأندية حول العالم لاستقطاب أفضل اللاعبين وتعزيز صفوفهم لإعطاء بارقة أمل لمستقبل الفريق خاصة إذا كان التعاقد مع لاعب ذو شعبية ونجومية كبيرة، وقتها كانت الجماهير تحضر إلى الملعب من أجل رؤية اللاعب أثناء تقديمه لأول مرة بقميص النادي، ليستعرض مهارته بالكرة أمام الجماهير.

والآن صار الأمر مختلف حيث أصبحت الأندية تتنافس في تقديم اللاعبين بصورة مبتكرة وجديدة عبر وسائل التواصل الإجتماعي، بعد تعاظم استخدام الحسابات الرسمية للأندية في العالم الرقمي، حيث يحظى النادي بالمتابعين من كل أنحاء العالم، وجنى الأرباح المادية والمعنوية عن طريق تقوية الصلة بالجمهور عبر منصات التواصل الإجتماعي.

وباتت الأندية تتنافس في تقديم اللاعبين الجدد عن طريق نشر فيديوهات تقديمية واستخدام "الميمز" للإعلان عن التعاقدات الجديدة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونستعرض لكم خلال السطور القادمة أسوأ الطرق التى قامت بها الأندية في تقديم الوافدون الجدد.

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