Getty/GOAL
ترجمه
حذر مالكا نادي ريكسهام، رايان رينولدز وروب ماك، من وصف الدوري الإنجليزي الممتاز بـ"اليويو"، حيث يتم دعم نادي ريد دراغونز لتوقيع عقد بقيمة 50 مليون جنيه إسترليني مع لاعب إذا حققوا الصعود
مالكو هوليوود يقودون فريق ريد دراغونز نحو الدوري الممتاز
شهد مالكو هوليوود في شمال ويلز صعودًا صاروخيًا بعد إتمامهم صفقة استحواذ مذهلة في عام 2021. على مدار خمس سنوات لا تُنسى - تم تصوير جميع الأحداث الدرامية في سلسلة الأفلام الوثائقية "Welcome to Wrexham" - تمتعت الجماهير برحلة إلى ويمبلي وثلاثة صعود متتالي في سلم الدوري الإنجليزي.
تحتل الآن أكثر الفرق طموحًا مكانًا في تصفيات بطولة الدوري، مع تذاكر لتلك اليانصيب الخاصة متاحة للجميع. لم يتردد رينولدز وماك أبدًا في إظهار رغبتهما في أن يكونا من يكملان الرحلة التاريخية إلى الأرض الموعودة.
لقد تغلب ريكسهام على كل العقبات التي واجهته حتى الآن، ولكن هل سيتمكن من البقاء في ملعب المليارديرات في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ سيتطلب تحقيق هذا الحلم المزيد من الأموال الطائلة، مع الحاجة إلى تحطيم الأرقام القياسية في الانتقالات مرة أخرى.
- Getty
هل يمكن أن ينفق وريكسهام أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني على صفقة انتقال؟
عندما سُئل عما إذا كان فريق ريد دراغونز سينفق 50 مليون جنيه إسترليني أو 60 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) أو حتى 70 مليون جنيه إسترليني (94 مليون دولار) على لاعب من أجل المنافسة في الدوري الممتاز، قال المدافع السابق لفريق ريكسهام سينكلير - في حديثه مع مواقع المراهنات الجديدة - لـ GOAL: "نعم، سيكون عليهم ذلك. إذا كان لديهم أي طموح ليصبحوا فريقًا دائمًا في الدوري الممتاز ولا يكونوا أحد الأندية المتأرجحة.
"لقد رأيت أندية كانت في دوري كرة القدم وفي الدوري الإنجليزي الممتاز لمئات السنين وتكافح - تحاول البقاء في الدوري وتصبح أندية متقلبة. لا أعتقد أن Wrexham تريد أن تكون كذلك، على الرغم من أن ذلك مربح مالياً. لكن من وجهة نظري الخارجية لما يريده هؤلاء الملاك، أعتقد أنهم يريدون أن يكونوا فريقًا ينافس في الدوري الإنجليزي الممتاز أيضًا. وللقيام بذلك، لست متأكدًا من مقدار الأموال التي سيكونون قادرين على إنفاقها بالفعل بسبب القيود المالية. لكنني متأكد من أنهم سينفقون أموالهم، وأنا متأكد من أن لديهم الدعم المالي لمحاولة المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز.
"لكن هذا أمر مختلف تمامًا. لكننا نقول ذلك كل عام. كل عام نقول إنهم صعدوا، وإنهم يدخلون الآن بيئة مختلفة تمامًا عن تلك التي تركوها للتو. لكنهم تمكنوا من التكيف في كل مرة. لذا لن أتفاجأ إذا صعدوا وحققوا نتائج جيدة بسبب أدائهم الأخير. لكن الأمر سيكون صعبًا للغاية في الدوري الإنجليزي الممتاز. الآن أنت تلعب ضد أفضل اللاعبين في العالم. والفرق الكبير، اكتشفناه في بيرنلي، حيث كنت في بيرنلي، وكنت قريبًا لأرى ما حدث في بيرنلي هذا الموسم. الفرق بين الدوري الإنجليزي الممتاز والدوري الإنجليزي هو تلك الأخطاء الصغيرة التي ترتكبها. في بعض الأحيان لا يتم معاقبتك في دوري الدرجة الثانية. في الدوري الإنجليزي الممتاز، غالبًا ما يتم معاقبتك. وسيكون ذلك أمرًا سيتعين عليهم التعامل معه".
هل سترغب الأسماء الكبيرة في الانضمام إلى وريكسهام؟
أكمل نادي ريكسهام العديد من التعاقدات الذكية، من بول مولين إلى كيفر مور مروراً بإليوت لي وأولي راثبون، وأصبح أكثر جاذبية للاعبين الكبار مع كل خطوة يتقدمون بها في الهرم.
وردًا على سؤال حول ما إذا كان النجوم سيفكرون في الانتقال إلى ويلز إذا وصل فريق ريد دراغونز إلى الدوري الممتاز، أضاف سينكلير: "الأمر يتعلق بالآثار المالية. من الصعب دائمًا إقناع أفضل اللاعبين بالانتقال إلى مدينة غير مشهورة. عندما أفكر في لندن ومانشستر وتلك الفرق، أجد أن نيوكاسل تجد صعوبة كبيرة في إقناع اللاعبين بالانتقال إلى نيوكاسل للعب لأن الأمر يتعلق بنمط الحياة. أنت توقع عقدًا من أجل أسلوب حياة، وليس فقط من أجل لعب كرة القدم على الملعب. لذا لن يكون من السهل إقناع الناس بالانضمام إلى ريكسهام. ولكن مرة أخرى، إذا كانت المكافآت المالية متوفرة للاعبين، فسوف يذهبون للعب كرة القدم هناك. بالتأكيد".
- Getty
اختبارات الدوري الإنجليزي الممتاز: الفوز على فورست وتشيلسي في المباراة التالية
وقد فتح وريكسهام فارقاً بأربع نقاط عن ساوثهامبتون الذي يحتل المركز السابع، ويتمتع الآن بفارق بسيط في مراكز التصفيات المؤهلة لدوري الدرجة الأولى، ولم يتبق له سوى 11 مباراة في الدوري هذا الموسم.
ومن المقرر أن تمنحهم مباراتهم القادمة فرصة أخرى لتذوق طعم المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز - بعد أن تغلبوا بالفعل على نوتنغهام فورست في مباراة ملحمية بركلات الترجيح هذا الموسم - حيث يستعد تشيلسي لزيارة ملعب ريسكورس يوم السبت في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي.
إعلان