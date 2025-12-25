شهد العقدان الأخيران من كرة القدم منافسة، لا تزال متواصلة، بين النجمين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، داخل الملعب وخارجه، والمنتجات الرياضية خاصة الأحذية جزء لا يتجزأ من ذلك التنافس بينهما. كأس العالم 2026 سيشهد حلقة جديدة في صراع "الأحذية الخاصة" بين اللاعبين، حيث كُشف عن حذاء ذهبي خاص سيرتديه نجم النصر السعودي في المونديال في خطوة قام بها خصمه في مونديال قطر 2022.
على طريقة ميسي في مونديال 2022 .. رونالدو بحذاء ذهبي خاص في كأس العالم 2026
- Getty Images Sport
حذاء ميسي الذهبي في قطر 2022
خاض الأسطوري ليونيل ميسي نهائيات كأس العالم 2022 في قطر بحذاء خاص من شركة أديداس، وقد تُوج به باللقب الثمين بعد الفوز على فرنسا في المباراة النهائية بركلات الجزاء الترجيحية عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي بثلاثة أهداف لكل فريق.
وجاء الحذاء باللون الذهبي واسمه "Adidas X Speedportal Leyenda Messi"، وقد حمل مميزات خاصة للنجم الأرجنتيني لم تتوفر في النسخ المعروضة للبيع للجمهور، إذ احتوى على مادة تمنع الانزلاق عند الكعب، بالإضافة لمزودات سرعة، وتصميم يساعد على مرونة الحركة وتغيير الاتجاه.
ولم تتوقف أديداس عن إنتاج الأحذية الموقعة الخاصة بالنجم الأرجنتيني طوال السنوات الماضية.
رونالدو والأحذية الخاصة
يتعاون كريستيانو رونالدو مع شركة نايكي الأمريكية، وقد أنتجت له 31 حذاءً خاصًا موقعًا، ولكن ذلك الأمر توقف عام 2022، حيث كان آخر حذاء خاص ارتداه في مونديال قطر.
الحذاء كان باسم "Mercurial Air Zoom Superfly CR7"، وكان باللون الأزرق مع مميزات خاصة.
البرتغال خرجت من دور الـ8 بعد الخسارة أمام المغرب بهدف يوسف النصيري.
وتوقف أديداس خلال السنوات الثلاثة الماضية عن إنتاج أي منتجات رياضية موقعة وخاصة بالنجم البرتغالي، ولم يُشارك نجم النصر في أي حملات إعلانية أو تسويقية لمنتجات الشركة، لكن هذا الأمر سيتغير خلال عام 2026.
حذاء رونالدو الجديد في مونديال 2026
أفد موقع "FootyHeadlines"، المتخصص في أخبار تسريب قمصان وأحذية اللاعبين والمنتخبات، أن نايكي تستعد لإطلاق حذاء خاص للنجم البرتغالي ليلعب به كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا وقطر.
ونشر الموقع عدة صور مسربة للحذاء الجديد والذي سيكون باللون الذهبي وتحت اسم "Mercurial Vapor Superfly 1 CR7"، والذي يُعد تكريمًا للإصدار الأصلي الذي ظهر لأول مرة عام 2009 وكان باللون البرتقالي، وقد ارتداه رونالدو في موسم تألق مانشستر يونايتد ووصوله إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتقل به إلى ريال مدريد وتم تقديمه به في سانتياجو برنابيو، تحول إلى اللون الأزرق في أول مواسمه برفقة الميرينجي وسجل به 33 هدفًا في 35 مباراة خاضها بأول مواسمه مع ريال مدريد.
ووصف الموقع الحذاء بالقول "يتميز الحذاء بسطح ذهبي مع تقنية Flywire، شعار Swoosh أبيض، شعار "CR7 Mercurial" على الكعب، وصفيحة Mercurial Vapor 16 حديثة بلمسة كروم ذهبية معدنية".
ومن المقرر، طبقًا لـFootyHeadlines أن يصدر الحذاء خلال يونيو 2026 قبل أيام من انطلاق مونديال 2026.
- Getty
رونالدو وأحذية "نايكي ميركوريال"
منذ بداياته في عالم كرة القدم من نحو 20 عامًا، كان كريستيانو رونالدو رجلًا لعلامة "نايكي" للأحذية، وخلال مسيرته التي شهدت العديد من الإنجازات والأرقام القياسية، فضل رونالدو دائمًا ارتداء أحذية "ميركوريال" من "نايكي" والتي انطلقت في أواخر تسعينيات القرن الماضي.
في عام 2015، شهدت العلاقة بين رونالدو وأحذية "ميركوريال" دخول مرحلة جديدة، بعد بدء تصميم الخط لأحذية مخصوصة بالنسبة له، بدأت بأحذية "سافاج بيوتي" المستوحاة من مهده جزيرة ماديرا.
لقد تطور هذا عن مرحلة كانت قد بدأت في 2010 حين كان خط "ميركوريال" قد أعد أحذية تشميل توقيع رونالدو، وأن يتم تغيير الحذاء مرة كل 4 أشهر، وخلال هذا الوقت حتى الآن، لم يرتد أي رياضي أحذية "ميركوريال" خاصة به وحيدًا بخلاف البرتغالي.
البرتغال في مونديال 2026
تشهد نسخة عام 2026 من بطولة كأس العالم، التي تُقام لأول مرة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبًا، إضافة تاريخية لمسيرة البطولة.
ويحمل المنتخب البرتغالي سجلًا متواضعًا نسبيًا في المونديال، حيث كان أفضل إنجاز له الوصول إلى المركز الثالث في مونديال 1966 بقيادة الأسطوري أوزيبيو وكذلك المركز الرابع في نسخة 2006.
ويأمل البرتغاليون، بقيادة أسطورة كرة القدم كريستيانو رونالدو، في تحقيق أرفع الألقاب على الصعيد الدولي، تحت قيادة المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز، الذي سبق له أن قدم أداءً مميزًا في نهائيات كأس العالم.
وأوقعت القرعة البرتغال في المجموعة الحادية عشرة إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا، بالإضافة إلى الفائز من الملحق القاري الأول بين جامايكا والكونغو الديمقراطية وكالدونيا الجديدة.
رونالدو قاد البرتغال للفوز بلقب يورو 2016 وكذلك لقب دوري الأمم الأوروبية موسمي 2018-2019 و2024-2025، ويأمل بالطبع في اختتام مسيرته الدولية باللقب الأغلى والذي كان قد حققه غريمه، ميسي، في النسخة الماضية.