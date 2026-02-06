Goal.com
أحمد فرهود

حديقة حيوانات شيفونتيك: قصة بدأت بـ"ميكروفون" كريستيانو رونالدو ووصلت إلى إهانة كبرياء برشلونة و"عُراة" كرة القدم الأمريكية

للشهرة "ضريبة".. ولكن!

بينما تلهث الجماهير خلف لقطة "زووم"، تقربهم من دموع الأرجنتيني ليونيل ميسي أو غضب البرتغالي كريستيانو رونالدو؛ يرتفع صوت خفي من خلف الكواليس، يصرخ  قائلًا: "لسنا حيوانات في حديقة".

نعم.. الملاعب لم تعد مجرد ساحات للتنافس الرياضي فقط؛ بل تحوّلت إلى مسرح لـ"تلفزيون الواقع"، حيث لا حُرمة لغرفة ملابس ولا خصوصية للحظة الانكسار.

هذا التحوّل "المُخيف" في عالم الرياضة؛ دفع بنجمة التنس البولندي إيجا شيفونتيك، للحديث علنًا عن الأمر.

شيفونتيك المصنفة الثانية على العالم، طالبت بالتوقف عن تصوير الرياضيين كأنهم "حيوانات في حديقة"؛ مشددة على ضرورة توفير بعض الخصوصية لهم، وتحديدًا في لحظات الغضب والانكسار.

وما بين صرخة شيفونتيك وعديد الوقائع السابقة، سنفتح في السطور القادمة، ملف "تمرد" النجوم على الكاميرات؛ التي لم تعد تنقل المباريات فحسب، بل تقتحم الأرواح دون رحمة..

  • WTA Finals 2025 - PreviewsGetty Images Sport

    إيجا شيفونتيك.. سر صرخة النجمة البولندية التي هزت العالم

    في البداية.. لابد أن نقف على الخلفية التي دفعت نجمة التنس البولندية إيجا شيفونتيك؛ لترديد المقولة التي هزت الوسط الرياضي العالمي، وهي "لسنا حيوانات في حديقة".

    القصة بدأت في بطولة أستراليا المفتوحة للتنس 2026؛ والتي أُسدِل الستار عليها رسميًا، يوم السبت الماضي "منافسات السيدات" والأحد "منافسات الرجال".

    خلال منافسات هذه البطولة؛ تم التقاط مشهد صادم للنجمة الأمريكية كوكو جوف، المصنفة الخامسة على العالم حاليًا.

    جوف خسرت بنتيجة قاسية (1-6) و(2-6) ضد النجمة الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، في دور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس.

    وتماسكت النجمة الأمريكية حتى خرجت من أرضية الملعب، قبل أن تنهار في الممرات الجانبية، وسط ملاحقة الكاميرات لها.

    الكاميرات التقطت جوف، وهي تصرخ وحيدة في الممرات الجانبية للملعب، مع رمي "مضربها" أكثر من مرة على الأرض؛ الأمر الذي عرضها لسخرية كبيرة.

    واعتبرت شيفونتيك أن تصوير كوكو جوف في هذه الحالة، انتهاك لخصوصيتها الشخصية، وعدم احترام لحالتها النفسية؛ بعد الهزيمة في ربع نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، وقتها.

    لذلك.. قالت النجمة البولندية جملتها الشهيرة "لسنا حيوانات في حديقة"؛ في إشارة إلى ضرورة مراعاة نفسية الرياضيين، الذين يعانوا من ضغوطات كبيرة.

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    كريستيانو رونالدو.. بين واقعة "الميكروفون" وديربي النصر الشباب

    قبل نجمة التنس البولندية إيجا شيفونتيك، شاهدنا الكثير من الحالات التي "تمرد" فيها الرياضيين على الكاميرات؛ حيث عبّر كل منهم عن هذا الأمر، بطريقته الخاصة.

    أشهر الحالات التي "تمرد" فيها الرياضيين على الكاميرات؛ تمثّلت فيما قام به الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، خلال بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2016".

    وقتها.. رونالدو لم يكن يمر بأفضل فتراته مع المنتخب البرتغالي، ويتلقى بعض الانتقادات؛ لذلك أظهر غضبه بشكلٍ مبالغ فيه، عندما كان يحاول بعض المراسلين تصويره والحصول على كلماتٍ منه.

    وخرج الأسطورة البرتغالية في "نزهة" مع باقي زملائه في المنتخب الوطني، وذلك على هامش بطولة كأس أمم أوروبا 2016؛ حيث حاول أحد المراسلين وقتها، الاقتراب منه للحديث معه وتصويره.

    هُنا.. قام رونالدو بأخذ الميكروفون من المراسل، ثم رماه في البحيرة؛ مُطالبًا بإعطائه بعض الخصوصية، بعيدًا عن ضغوطات كرة القدم.

    وكرر كريستيانو رونالدو نفس الواقعة عام 2023، وهذه المرة في الملاعب السعودية، بعدما انضم إلى صفوف فريق النصر الأول لكرة القدم؛ وإن كانت ليست بنفس الحدة.

    أحد المصورين حاول الاقتراب من نجم النصر، بعد نهاية مباراة العالمي ضد الشباب وقتها؛ لأخذ "لقطات سينمائية" لتعابير وجهه، خاصة أنه عاش لقاءً عصيبًا بسبب استفزازات الجماهير له.

    إلا أن رونالدو الغاضب، قام بدفع الكاميرا بقوة بيده؛ معبرًا عن استيائه الشديد، لعدم احترام حالته النفسية.

  • FBL-EUR-C1-LIVERPOOL-BARCELONAAFP

    وثائقي برشلونة.. عندما تم إهانة كبرياء العملاق الإسباني أمام العالم

    لا يُمكن لأي عاشق للعملاق الإسباني برشلونة، أن ينسى ما حدث لفريقه في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018-2019؛ وتحديدًا خلال مواجهة نادي ليفربول الإنجليزي، في نصف النهائي.

    برشلونة فاز وقتها (3-0) ذهابًا، على أرضه ووسط جماهيره؛ ليكون على أعتاب لعب نهائي جديد، في المسابقة الأوروبية العريقة.

    لكن.. كل شيء انقلب على العملاق الإسباني في الإياب؛ حيث خسر الفريق (0-4) وودع البطولة، في واحدة من أسوأ ليالي الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي وقتها.

    المهم.. ما حدث في غرفة ملابس برشلونة بعد الهزيمة القاسية ضد ليفربول؛ تم تصويره في سلسلة النادي الوثائقية "Matchday: Inside FC Barcelona".

    وعندما عُرِضت السلسلة الوثائقية رسميًا؛ شاهد العالم ميسي وهو يجلس في غرفة الملابس وينظر إلى الأرض في حالة صدمة وذهول، بينما الظهير الأيسر الإسباني جوردي ألبا يضع يديه على وجهه وهو يبكي.

    ميسي لم يُعجب بعرض هذه اللقطات له وباقي زملائه أمام العالم؛ حيث اعتبرها بمثابة "الخيانة لهم"، والإهانة لكبرياء نادي برشلونة نفسه.

    والمثير في الأمر أن شركة "Kosmos"، الذي يعد مدافع برشلونة التاريخي جيرارد بيكيه شريكًا فيها، هي من أنتجت هذا الفيلم الوثائقي؛ الأمر الذي أشعل الخلاف بين ميسي، وزميله وقتها في صفوف العملاق الإسباني.

  • AFC Wild Card Playoffs: Los Angeles Chargers v New England Patriots - NFL 2025Getty Images Sport

    احتجاج رسمي.. انتفاضة رابطة كرة القدم الأمريكية بسبب أزمة "العراة"

    في نهاية عام 2024، قادت رابطة لاعبي كرة القدم الأمريكية "NFLPA"، احتجاجات كبرى ضد كاميرات غرف الملابس.

    ويُسمح للقنوات التلفزيونية المختلفة، بإدخال مراسليها إلى غرف ملابس أندية دوري كرة القدم الأمريكية؛ سواء كان قبل أو أثناء وبعد المباريات.

    وسبب هذه الاحتجاجات أساسًا؛ هي ظهور بعض اللاعبين "عُراة" - دون قصد -، في خلفية التقارير التلفزيونية.

    واعتبرت الرابطة أن ملاحقة اللاعبين، وهم في حالة عدم استعداد - تبديل ملابس أو استحمام -؛ بمثابة الانتهاك الصريح لخصوصيتهم.

    وشددت الرابطة على أن هُناك "حرمة" لغرفة الملابس؛ يجب على جميع وسائل الإعلام والقنوات التلفزيونية، احترامها.

  • Manchester City v Newcastle United - Carabao Cup Semi Final Second LegGetty Images Sport

    خجل بيب جوارديولا.. مدرب مانشستر سيتي ينفجر ثم يعتذر

    أحدث الوقائع تلك التي كانت في شهر نوفمبر 2025؛ حيث كان المدير الفني الإسباني لنادي مانشستر سيتي بيب جوارديولا، بطلها.

    جوارديولا تصرف بغضبٍ شديد، مع مراسل شبكة قنوات "سكاي سبورتس"؛ في المباراة التي خسرها السيتزنس (1-2) أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن منافسات الجولة 12 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026.

    وقام المدير الفني الإسباني وقتها، بإبعاد ميكروفون المراسل بقوة؛ وذلك بعد أن ظل يلاحقه بكاميرا قريبة جدًا من وجهه، أثناء احتجاجه على احتساب هدف لاعب نيوكاسل أشلي بارنز.

    وقدّم جوارديولا اعتذاره فيما بعد عن هذا التصرف، مُعربًا عن شعوره بـ"الخجل"؛ ولكنه طالب باحترام "اللحظة الخاصة" للمدربين واللاعبين، في حالات الغضب والانكسار النفسي.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    حالات أخرى.. من لاعبات الجمباز وأوساكا إلى موقف ريال مدريد

    وبالطبع.. ما ذكرناه في السطور الماضية، ليس إلا أمثلة قليلة جدًا؛ فهُناك بعض الحالات الأخرى، نلخص بعضها سريعًا في الآتي:

    * لاعبات الجمباز الألمانيات

    في حركة احتجاجية جماعية.. ارتدت لاعبات الجمباز الألمانيات ملابس كاملة تغطي الأرجل، في أولمبياد طوكيو 2020، بدلًا من الملابس التقليدية "المايوه"؛ وذلك احتجاجًا على ما تم اعتباره "تسييس وتسليع أجسادهن".

    ورفضت لاعبات الجمباز الألمانيات؛ تعمُد تصويرهن من زوايا غير لائقة، تهدف للإثارة بدلًا من إظهار الأداء الرياضي.

    * نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا

    انسحبت من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس "رولان جاروس" 2021؛ بعد تغريمها لعدم حضور المؤتمرات الصحفية.

    أوساكا كانت ترفض حضور المؤتمرات الصحفية أساسًا؛ احتجاجًا على ما اعتبرته انتهاك الكاميرات لخصوصية الرياضيين، وعدم احترام نفسية اللاعبين.

    * معركة ريال مدريد مع الرابطة الإسبانية

    عام 2023.. دخل نادي ريال مدريد في معركة مع الرابطة الإسبانية؛ وذلك بعد أن اتخذ قرارًا، بمنع الكاميرات من دخول غرفة الملابس - قبل المباريات وبين الشوطين -.

    وضحى ريال مدريد وقتها بمبلغ 13 مليون يورو، مكافآت من الرابطة الإسبانية؛ في سبيل الحفاظ على خصوصية اللاعبين، وعدم تحويل غرفة الملابس إلى ساحة لـ"تلفزيون الواقع".

