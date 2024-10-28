حتى هنا متسلل وستحارب وحيدًا مثل أسطورتك.. ردود الفعل على خسارة فينيسيوس للكرة الذهبية!

ردود الأفعال على خسارة فينيسيوس جونيور جائزة الكرة الذهبية...

حسم رودري، لاعب مانشستر سيتي، والمنتخب الإسباني جائزة الكرة الذهبية لعام 2024، متفوقًا على البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب ريال مدريد.

الجميع كان يتوقع فوز فينيسيوس، بالجائزة خاصة بعد المستوى الذي قدمه مع ريال مدريد في العام الماضي، إلا أن تحقيق رودري، الجائزة كان مفاجأة صدمت الجميع.

وعبر وسائل التواصل الاجتماعي، عبرت الجماهير عن غضبها من عدم فوز فينيسيوس، إذ ترى أنه الأحق بها وشبهت ما حدث بنسخة 2010 من الجائزة.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنستعرض معًا أبرز ردود الأفعال عبر وسائل التواصل الاجتماعي، على خسارة فينيسيوس جونيور، جائزة الكرة الذهبية 2024.