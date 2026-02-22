Goal.com
علي رفعت

حبيس مبابي وشرط انتصار ريال مدريد بالجزائيات.. عندما يفتح الملكي بابًا لنظرية المؤامرة!

ماذا يحدث خلف أسوار الملكي؟!

يواجه نادي ريال مدريد في الوقت الراهن ضغوطًا إعلامية وجماهيرية مكثفة نتيجة تزامن مجموعة من الصدف الرقمية والقرارات الفنية التي وضعت الفريق في مرمى الشائعات ونظرية المؤامرة.

وتتمحور هذه التساؤلات حول الارتباط الوثيق بين انتصارات الفريق واحتساب ركلات الجزاء، إلى جانب الغياب المفاجئ للاعب الشاب فرانكو ماتانتونو عن الميدان فور وقوع مشادة كلامية بينه وبين النجم كيليان مبابي. 

ورغم أن هذه الأحداث قد لا تعدو كونها تقلبات طبيعية في موسم رياضي طويل، إلا أن سوء إدارة المشهد الإعلامي وتراجع الأداء الفني في غياب ركلات الجزاء جعل من الصعب تجاهل الفرضيات التي يضعها الجماهير في مدرجات الخصوم وعلى منصات التواصل الاجتماعي.

  • الارتباط المثير للجدل بين الفوز وصافرة الحكم

    وضعت الإحصائيات الأخيرة ريال مدريد في موقف محرج أمام المتابعين، حيث أظهرت البيانات أن الفريق يعتمد بشكل لافت على ركلات الجزاء لضمان النقاط الثلاث. 

    فمن أصل 17 مباراة حصل فيها النادي على ركلات جزاء، نجح في تحقيق الفوز في 16 مواجهة منها، بينما كان التعادل أمام جيرونا بنتيجة 1-1 هو الاستثناء الوحيد.

    هذا الاعتماد الكبير يعكس أزمة حقيقية في قدرة الفريق على الحسم من خلال اللعب المفتوح، خاصة وأن قائمة التعثرات التي شملت 11 مباراة لم تشهد احتساب أي ركلة جزاء لصالح الفريق الملكي.

    هذا التباين الحاد يفتح الباب أمام منتقدي النادي للترويج لفكرة أن الفريق لا يستطيع الفوز إلا بمعاونة الصافرة، وهو انطباع ساهمت نتائج الفريق السلبية في ترسيخه حتى وإن كان الأمر مجرد صدفة إحصائية بحتة.

  • لغز استبعاد ماتانتونو بعد صرخة الميستايا

    زاد الغياب الغريب للاعب الأرجنتيني الشاب فرانكو ماتانتونو من تعقيد المشهد، حيث لم يشارك اللاعب في أي دقيقة منذ تلك اللقطة المثيرة للجدل في الدقيقة الأخيرة من مباراة فالنسيا.

    فبعد أن أبدى كيليان مبابي غضبًا عارمًا من قرار زميله بالتسديد بدلاً من التمرير، وجد ماتانتونو نفسه خارج الحسابات تماماً في المباريات الثلاث التالية أمام بنفيكا وريال سوسييداد وأوساسونا. 

    إن هذا التجاهل الفني التام للاعب في ظل حاجة الفريق للحلول الهجومية، كما حدث في الهزيمة الأخيرة أمام أوساسونا بنتيجة 2-1، أو حتى حاجتهم للتدوير كما حدث أمام سوسييداد في مباراة محسومة في أول 45 دقيقة، جعل الجماهير تربط مباشرة بين غضبة النجم الفرنسي وقرارات المدرب ألفارو أربيلوا. 

    وسواء كان الاستبعاد لأسباب تأديبية أو فنية، فإن التوقيت كان سيئاً للغاية وسمح لنظرية المؤامرة بالنمو داخل أروقة النادي.

  • CA Osasuna v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    مسؤولية النادي في تغذية التكهنات

    لا يمكن لوم الجماهير أو المنصات الإعلامية على تداول مثل هذه النظريات عندما يقدم النادي مادة دسمة لذلك من خلال تناقضاته الميدانية.

    إن فشل ريال مدريد في تحقيق انتصارات مقنعة بدون ركلات جزاء، وعجزه عن حماية لاعبيه الشباب من سطوة النجوم الكبار أمام الكاميرات، وضع الإدارة الفنية في موقف الضعيف الذي يتأثر بضغوط غرف الملابس.

    إن غياب التوضيحات الرسمية أو إشراك ماتانتونو في مباريات سهلة نسبياً جعل من الصمت الإداري بمثابة تأكيد غير مباشر على أن هناك أصواتًا داخل الملعب تعلو فوق صوت المدير الفني، وهو ما يضر بصورة النادي الملكي التاريخية كمنظومة تدار باحترافية واستقلالية.

  • MbappeGetty Images

    العجز التكتيكي وظلال النفوذ الشخصي

    تكمن المشكلة الأعمق في أن ريال مدريد فتح باب الشك من خلال تراجعه الفني الواضح في المباريات الكبرى التي تتطلب مجهودًا جماعيًا بعيدًا عن الكرات الثابتة وركلات الجزاء.

    فعندما ينظر المتابع لنتائج الفريق في دوري أبطال أوروبا والدوري المحلي ويجد هزائم متكررة أمام ليفربول ومانشستر سيتي وبنفيكا وأوساسونا وغيرهم، يدرك أن الفريق يعاني من أزمة هوية فنية واضحة. 

    وفي ظل هذه الهشاشة، يصبح أي تصرف انفعالي من نجم بحجم مبابي بمثابة أمر جلل، مما يؤدي إلى تهميش المواهب الواعدة التي قد لا تروق قراراتها الميدانية للنجم الأول.

    هذا المناخ العام هو ما جعل نظرية المؤامرة تكتسب شرعية لدى البعض، فالنتائج السيئة هي دائمًا التربة الخصبة لنمو الشكوك حول ما يحدث خلف الكواليس.

  • osasuna real madridGetty Images

    بيت القصيد

    إن الحقيقة الغائبة في أزمة ريال مدريد الحالية قد لا تكون مؤامرة مدبرة بقدر ما هي سوء تقدير إداري وفني وضع الفريق في زاوية ضيقة.

    فبالرغم من أن ركلات الجزاء جزء أصيل من اللعبة، إلا أن وضعها كشرط للفوز يعري الضعف التكتيكي للفريق، كما أن تجميد ماتانتونو بعد واقعة مبابي قد يكون مجرد خيار فني صادف توقيتًا كارثيًا، لكن في عالم كرة القدم لا توجد صدف بريئة عندما يتعلق الأمر بناد بحجم ريال مدريد.

    لقد فتح ريال مدريد بنفسه بابًا لن يغلق إلا باستعادة التوازن الميداني بعيدًا عن ركلات الجزاء، وبإثبات أن القميص الأبيض لا يزال أكبر من أي اسم مهما بلغت نجوميته، وبغير ذلك سيبقى الملكي رهينة لتفسيرات الجماهير التي ترى في كل هزيمة دليلًا جديدًا على كل ما يأتي على هواها!

