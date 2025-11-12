هذا الصدام المذهل قد يحدث في مارس 2026 إذا واجهت إسبانيا (بطلة اليورو) الأرجنتين (بطلة العالم) في مباراة "الفيناليسيما".
حالة واحدة لإلغائها.. مواجهة استثنائية "مرتقبة" بين ليونيل ميسي ولامين يامال!
لامين يامال.. نصف عام خارج منتخب إسبانيا
بعد استبعاده من فترة التوقف الدولي الحالية بداعي الإصابة، صار من المؤكد أن لامين يامال سيكون قد غاب لأكثر من 6 أشهر عن صفوف لا روخا بعد غيابه عن معسكرات أكتوبر ونوفمبر 2025 بداعي الإصابة.
مشاركته السابقة مع "لا روخا" كانت في توقف سبتمبر وغاب بالفعل عن مباريات أكتوبر بسبب مشاكله في العانة، علمًأ بأن التوقف الدولي القادم سيكون في منتصف مارس 2026، لذلك سيمضي لامين يامال ستة أشهر دون ارتداء قميص إسبانيا.
- adidas
المواجهة المحتملة مع ليونيل ميسي
بدون نجم برشلونة، فإن فريق لويس دي لا فوينتي على وشك تأمين المركز الأول في مجموعته في تصفيات كأس العالم خلال هاتين المباراتين ضد جورجيا وتركيا (في التوقف الحالي)، وإذا تجنب الملحق فسيكون لديه الطريق متاحاً في توقف مارس للعب "الفيناليسيما" ضد الأرجنتين.
لا يزال يتعين الإعلان عن التاريخ النهائي ومكان المباراة، الذي يرجح أن تكون في قطر، كل هذا يتوقف على أن تحتل إسبانيا، بطلة اليورو الماضية، المركز الأول في مجموعتها، حتى تكون متاحة لمواجهة بطل العالم وأمريكا الجنوبية الحالي في مارس 2026.
إذا تحقق هذا السيناريو، فسيكون كل شيء جاهزاً لمواجهة مذهلة بين لامين يامال وليو ميسي. لم يتواجه الاثنان بعد، وبالتأكيد سيولد الصدام بينهما ترقباً كبيراً بين المشجعين. بالإضافة إلى ذلك، ستُلعب "الفيناليسيما" قبل بضعة أشهر فقط من كأس العالم الذي تنطلق فيه كل من إسبانيا والأرجنتين كأحد المرشحين لتقديم بطولة رائعة.
توتر هائل بين الاتحاد الإسباني وبرشلونة بشأن يامال
وصل التوتر بين الاتحاد الإسباني لكرة القدم ونادي برشلونة إلى ذروته، بسبب ما وصفه الاتحاد بـ "الدهشة والاستياء" البالغين من تصرفات النادي الكتالوني تجاه اللاعب لامين يامال. تفجرت الأزمة الأخيرة عندما اتخذ برشلونة قراراً منفرداً بإخضاع اللاعب "لإجراء جراحي" لعلاج آلام العانة، وذلك صباح يوم الإثنين الماضي، وهو اليوم ذاته المحدد لانضمام اللاعب لمعسكر "لا روخا"، دون أي إخطار مسبق للجهاز الطبي للمنتخب.
هذا التصرف أغضب المدرب لويس دي لا فوينتي الذي صرح بأنه "مصدوم" ولم يمر بموقف كهذا من قبل، واصفاً ما حدث بأنه "غير طبيعي إطلاقاً". ولم يعلم الاتحاد الإسباني بهذا الإجراء إلا بعد وقوعه، حيث لم يتلقَ أي تقارير طبية إلا في وقت متأخر من ليلة الإثنين، توصي براحة اللاعب لمدة 7-10 أيام، ما أجبر الجهاز الفني على استبعاده من مباراتي التأهل الحاسمتين لكأس العالم.
ويأتي هذا التصعيد بعد أسابيع فقط من هجوم مدرب برشلونة هانز فليك على الاتحاد، متهماً إياهم بسوء إدارة اللاعب في التوقف الدولي السابق. لذلك، ينظر الاتحاد الإسباني لتصرف برشلونة "السري" هذه المرة، بعد شكاواهم العلنية السابقة، كخرق خطير للبروتوكول وتجاهل تام للمنتخب الوطني.
- (C)Getty images
المزيد عن إصابة لامين يامال
يُعاني النجم الإسباني من آلام في العانة تؤثر سلبًا على جاهزيته الفنية والبدنية للمباريات، وقد شوهد عدة مرات خلال مباريات برشلونة في الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وهو يمسك منطقة العانة وسط علامات الألم على وجهه.
وقد شُخصت حالة يامال بإصابة التهاب العانة المزمن (Pubalgia)، وهي إصابة مزمنة في منطقة الفخذ ناتجة عن تمزق في الأنسجة المحيطة. وتتطلب هذه الحالة إدارة دقيقة لتجنب تفاقم الإصابة أو تعرض اللاعب لانهيارات جسدية متكررة.
بحسب ما كشفته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد تواصل النادي الكتالوني مع الطبيب البلجيكي المذكور الذي يمتلك خبرة واسعة في هذا المجال، حيث سبق له علاج أكثر من 3000 حالة مشابهة لدى رياضيين محترفين، خصوصًا في كرة القدم وكرة السلة.
وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه قد تم التنسيق مع هذا الطبيب البلجيكي من خلال الدكتور برونا، طبيب الفريق الأول في برشلونة، والذي يتولى متابعة حالة يامال عن كثب.
وقد جاءت نتائج تقييم الطبيب البلجيكي إيجابية، حيث أكد أن حالة يامال جيدة، وأن البرنامج العلاجي الذي وضعه الجهاز الطبي في برشلونة، سواء من حيث الإعداد البدني أو العلاج الطبيعي، يسير في الاتجاه الصحيح، كما أشار إلى أن تقدم اللاعب في التعافي يُعد مرضيًا حتى الآن.
ولكن تلك الخطوة تسببت في موجة من الغضب العارم في إسبانيا، استمرارًا للأزمة التي أثيرت مؤخرًا بين لويس دي لا فوينتي مدرب المنتخب الإسباني، وهانز فليك المدير الفني لبرشلونة، حيث شهدت الفترة الماضية تصريحات من الطرفين لانتقاد طريقة التعامل مع اللاعب الشاب.