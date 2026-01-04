حالة طوارئ طبية.. كشف سبب تأجيل موقعة ليفربول وفولهام!

يدخل ليفربول موقعة "كرافن كوتيج" وهو يحمل على عاتقه وزر موسمٍ متقلب وعاصف للغاية؛ فعلى الرغم من تواجده في المربع الذهبي، إلا أن مسيرة "الريدز" شابتها انهيارات دفاعية غير مبررة وهزائم "كارثية" لا تليق بحجم الفريق.

لقد عاشت جماهير الفريق كوابيس حقيقية في شهري أكتوبر ونوفمبر، تمثلت في السقوط المذل أوروبياً برباعية أمام أيندهوفن (1-4) في عقر داره، بالتوازي مع صدمات محلية قاسية أبرزها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام كل من نوتينجهام فورست (صاحب المركز 19 وقتها) ومانشستر سيتي، فضلاً عن توديع كأس الرابطة بفضيحة كروية (0-3) أمام كريستال بالاس في الأنفيلد.

ومع نهاية نوفمبر بدأ الفريق يستعيد توازنه، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة على وست هام، ليبدأ سلسلة من 8 مباريات دون هزمية في مختلف المسابقات (5 انتصارات و3 تعادلات).