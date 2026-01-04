AFP
حالة طوارئ طبية.. كشف سبب تأجيل موقعة ليفربول وفولهام!
ليفربول في موقعة صعبة أمام فولهام
يدخل ليفربول موقعة "كرافن كوتيج" وهو يحمل على عاتقه وزر موسمٍ متقلب وعاصف للغاية؛ فعلى الرغم من تواجده في المربع الذهبي، إلا أن مسيرة "الريدز" شابتها انهيارات دفاعية غير مبررة وهزائم "كارثية" لا تليق بحجم الفريق.
لقد عاشت جماهير الفريق كوابيس حقيقية في شهري أكتوبر ونوفمبر، تمثلت في السقوط المذل أوروبياً برباعية أمام أيندهوفن (1-4) في عقر داره، بالتوازي مع صدمات محلية قاسية أبرزها الخسارة بثلاثية نظيفة أمام كل من نوتينجهام فورست (صاحب المركز 19 وقتها) ومانشستر سيتي، فضلاً عن توديع كأس الرابطة بفضيحة كروية (0-3) أمام كريستال بالاس في الأنفيلد.
ومع نهاية نوفمبر بدأ الفريق يستعيد توازنه، حيث حقق الفوز بثنائية نظيفة على وست هام، ليبدأ سلسلة من 8 مباريات دون هزمية في مختلف المسابقات (5 انتصارات و3 تعادلات).
تفاصيل تأجيل المباراة
شهد ملعب "كرافن كوتيج" لحظات من الترقب والقلق سبقت صافرة بداية قمة الجولة العشرين بين فولهام وليفربول، حيث اضطر حكم اللقاء إلى تأجيل انطلاق المباراة لمدة 15 دقيقة بسبب حالة طوارئ طبية مفاجئة تعرض لها أحد المشجعين في المدرجات، حسبما أفاد الحساب الرسمي لنادي فولهام.
استجابت الأطقم الطبية بسرعة فائقة للتعامل مع الموقف الإنساني، مما استدعى إيقاف كافة المراسم لضمان سلامة المشجع وتوفير الرعاية اللازمة له.
وتُظهر هذه الواقعة الأولوية القصوى التي تُمنح لسلامة الجماهير، حيث لم يُعطَ إذن البدء إلا بعد التعامل مع الحالة، لتنطلق المواجهة فعلياً في الساعة الثالثة والربع عصراً (بتوقيت إنجلترا) بدلاً من موعدها الأصلي (في الثالثة).
وعقب التعامل مع الموقف الإنساني واستئناف الإجراءات، انطلقت المباراة المرتقبة التي تكتسب أهمية قصوى للطرفين؛ إذ يسعى ليفربول، الذي يحتل المركز الرابع برصيد 34 نقطة، إلى حصد النقاط الثلاث لتعزيز موقعه في المربع الذهبي وتشديد الخناق على فرق الصدارة، بينما يطمح فولهام المتواجد في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من النصف العلوي للجدول.
إصابة مفاجئة تضرب حسابات ليفربول
ضربت الغيابات خط ليفربول الهجومي في مقتل، واضعةً المدرب أرني سلوت في مأزق تكتيكي لا يُحسد عليه. فبالإضافة إلى الفراغ الكبير الذي خلفه سفر النجم المصري محمد صلاح للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية مع منتخب مصر، تلقى الفريق صفعة جديدة ومفاجئة باستبعاد المهاجم الفرنسي المتألق هوجو إكيتيكي من التشكيلة بسبب "مشكلة بسيطة في اللياقة البدنية".
وكان إيكيتيكي، الذي سجل 8 أهداف في 18 مباراة، قد بدأ بتثبيت أقدامه كركيزة أساسية، إلا أن هذا العارض أخرجه من الحسابات.
وتكتمل مأساة "الريدز" الهجومية باستمرار غياب الصفقة الأغلى في تاريخ الكرة البريطانية، ألكسندر إيزاك، الذي تعرض لكسر في الساق أمام توتنهام، قاطعاً عليه طريق العودة لمستواه المعهود بعد فترة صعبة من التكيف.
ورغم آمال سلوت بعودة إيزاك هذا الموسم، إلا أن الواقع الحالي يفرض على ليفربول خوض المعارك بأسلحة بديلة وشحيحة.
هذا "الشلل الهجومي" يثير قلق الجماهير بشدة، ليس فقط بشأن مباراة فولهام، بل أيضاً حول جاهزية الفريق للموقعة المصيرية القادمة أمام متصدر الدوري "آرسنال" في الثامن من يناير.
- AFP
ماذا بعد لليفربول في الفترة المقبلة؟
بمجرد إطلاق صافرة نهاية موقعة فولهام، سيدخل ليفربول في نفق مظلم من ضغط المباريات المتتالي، حيث تنتظره رزنامة مكثفة تخلو من فترات الراحة طوال شهر يناير.
الاختبار الحقيقي لعمق التشكيلة سيبدأ فوراً يوم الخميس المقبل 8 يناير، حين يحل الفريق ضيفاً على "آرسنال" متصدر الدوري في قمة نارية بملعب الإمارات، في مواجهة قد ترسم ملامح المنافسة على اللقب.
ولن يقتصر التحدي على "البريميرليج" الذي سيشهد أيضاً مواجهات ضد بيرنلي وبورنموث ونيوكاسل، بل سيتعين على كتيبة سلوت القتال على جبهتين أخريين؛ بداية من كأس الاتحاد الإنجليزي أمام بارنسلي، وصولاً إلى استكمال المشوار الأوروبي الحاسم في دوري الأبطال برحلة صعبة لمواجهة مارسيليا الفرنسي، تليها استضافة قره باغ الأذربيجاني، وهو ما يتطلب جهداً بدنياً وذهنياً استثنائياً في ظل الغيابات الحالية.
إعلان