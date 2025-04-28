أحدهما قد يشارك والآخر لا .. تطورات حالة بافار وتورام قبل موقعة برشلونة ضد إنتر

لا شيء يمكن فعله: ماركوس تورام لم ينزل إلى الملعب حتى في مباراة إنتر روما، ولا يهم أن المباراة تم تأجيلها لبضع ساعات، من الساعة 20:45 يوم السبت 26 إلى الساعة 15 يوم الأحد 27 أبريل.
المشكلة بالنسبة لإنتر هي أن هناك مباراتين أخريين على الأبواب قد تحدد مصير الموسم بأكمله: مباراتا نصف النهائي ضد برشلونة، حيث ستقام مباراة الذهاب في كاتالونيا يوم الأربعاء 30 أبريل، ومباراة الإياب في سان سيرو يوم الثلاثاء 6 مايو.
هل سيشارك تورام؟ آخر الأخبار عن تعافي المهاجم الفرنسي بعد الإصابة التي أجبرته على غياب عن آخر مباريات إنتر، وكذلك زميله بنجامين بافار الذي تعرض للإصابة في لقاء روما.
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