"أكثر لاعب مضحك في العالم" .. حارس توتنهام يصبح مادة للسخرية بعد خطئه الغريب أمام فولهام!

أصبح جولييلمو فيكاريو، حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام، مثار سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ارتكابه خطأ فادحًا في مباراة فولهام، بعد مرور ست دقائق فقط من بداية اللقاء.

في مفاجأة صادمة لعشاقه، استهل توتنهام مباراة فولهام، بتأخره (0-2)، في أولى 6 دقائق، ليكمل فيكاريو الصورة الحزينة بتسببه في هدف غريب للمنافس.

وتقام المواجهة على ملعب توتنهام هوتسبير، ضمن حساب الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بموسم 2025-2026.