حارس كريمونيسي بعد القنبلة الدخانية: لم أعرف لماذا كنت ألعب.. والأسوأ كان من الممكن أن يقع!

كان من الممكن أن يكون الوضع أسوأ بكثير، لكن لحسن الحظ انتهى الأمر دون عواقب وخيمة: كان إميل أوديرو بطل مباراة كريمونيسي وإنتر لسبب كان يفضل تجنبه.

أصابته القنبلة الدخانية التي أطلقها أحد المشجعين في القطاع المخصص للضيوف بالدوار لبضع دقائق، قبل أن تعود الأوضاع إلى طبيعتها نوعًا ما: لكن شيئًا ما انكسر على الصعيد العاطفي لدى أوديرو.

كما صرح في مقابلة مع صحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، اعترف الحارس أنه يشعر بخير من الناحية الجسدية: ما يؤلمه أكثر هو جوهر هذا الفعل الذي كان من الممكن أن يتسبب له في مشاكل خطيرة.

