الملعب بأكمله يصفق لنزاهته .. لفتة رائعة من حارس باليرمو في مواجهة بيسكارا

في الواقع، أرادت الشركة الأبروزية، في اليوم التالي لمباراة بيسكارا-باليرمو، أن تسلط الضوء على روح اللعب النظيف التي أبداها جيسيه يورونين، من خلال إعادة بناء ما حدث على العشب الأخضر ومصافحة اللاعب الاسكندنافي افتراضياً، فكتبت:

"بالأمس، في الدقيقة 61 من مباراة بيسكارا وباليرمو، شاهدنا شيئًا يتجاوز النتيجة.

الحكم فابيو ماريسكا، في حالة شك بشأن ركلة ركنية لبيسكارا، اختار الطريق الأقل توقعًا: توقف. لم يتخذ قرارًا اندفاعيًا، ولم يفرض سلطته. اقترب من حارس مرمى باليرمو وسأله عما حدث.

أكد الحارس جيسيه يورونين أنها ركلة الركنية ضد فريقه. وفي تلك اللحظة، ظهرت صورة أخرى مؤثرة: مصافحة الحكم.

كان هناك الكثير من الأطفال في المدرجات. وأمام أعينهم، تم تقديم درس يساوي أكثر من ألف هدف: الاحترام، النزاهة، الروح الرياضية.

ثم ذهب القائد لورينزو إنسيني ليشكر جيسيه يورونين على تلك اللفتة الجميلة. ورافقه في ذلك كل مشجعي بيسكارا الذين صفقوا له.

هذه هي كرة القدم التي نحبها".