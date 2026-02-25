Getty Images Sport
ترجمه
حارسة مرمى فريق ليونيسز السابقة ماري إيربس تعتذر عن "الأذى" الذي تسببت فيه سيرتها الذاتية وتكشف عن لقاء مع سارينا ويجمان بعد "أول تجربة لها مع ثقافة الإلغاء"
من بطل إلى شرير: كيف أثارت سيرة إيرب الذاتية جدلاً كبيراً
أثارت سيرة إيرب الذاتية ردود فعل عنيفة عند صدورها في نوفمبر الماضي. فقد ذكرت فيها أن هامبتون "كوفئت" على "سلوكها السيئ" من قبل ويجمان، ووصفت طريقة تعامل مدرب منتخب إنجلترا مع منافسة حراسة المرمى بأنها "هراء". كانت إيربس الحارسة الأولى للمنتخب الإنجليزي للسيدات في فوزه ببطولة أوروبا 2022 ووصوله إلى نهائي كأس العالم للسيدات 2023، لكنها خسرت معركة مع هامبتون للحفاظ على مكانها في بطولة أوروبا 2025، قبل أن تعلن اعتزالها اللعب الدولي في إعلان مفاجئ قبل بدء البطولة. وذكرت صحيفة "تيليغراف" أن السبب في ذلك هو أن إيربس لم تستطع تقبل كونها الحارسة الاحتياطية.
- Getty Images Sport
يمكن لـ Earps الآن "فهم" ردود الفعل على تعليقات Hampton & Wiegman
أجرت إيربس سلسلة من المقابلات في وقت صدور الكتاب، لكنها تحدثت الآن عن الموقف لأول مرة منذ عدة أشهر واعترفت بأنها، بعد أن أتيحت لها الفرصة لاستيعاب كل شيء والتفكير فيه، يمكنها "فهم" رد الفعل على سيرتها الذاتية.
في حديثها إلى ITV News، قالت حارسة مرمى باريس سان جيرمان: "لقد كانت فترة جنونية للغاية. كان شهرا نوفمبر وديسمبر صعبين للغاية. أصفها بأنها تجربتي الأولى مع ثقافة الإلغاء، ولا أنصح أحداً بها. بجدية، كان شهرا نوفمبر وديسمبر صعبين، لكن في النهاية، هذا بسبب كتابي الذي يحمل اسمي وصورتي، وأنا أتحمل المسؤولية الكاملة عن ذلك.
"لم يكن الأمر بالضرورة يتعلق بحقيقة أنني شاركت تجاربي، بل كان يتعلق أكثر بالطريقة التي تم التعبير بها عن بعضها. الطريقة التي عبرت بها عن نفسي في بعض الأحيان، وكذلك القرارات التي اتخذت بشأن الكتاب. ليس الكتاب نفسه فقط. لذا، نعم، هناك الكثير من الأمور. لقد خرج الأمر عن السيطرة بسرعة كبيرة. أعتقد أن كل ما يمكنك فعله من تلك النقطة هو التعلم والنمو. أنا آخذ مسؤوليتي كقدوة على محمل الجد.
"لا يمكنك أن تكون في المقدمة وتستمتع بفرح الربيع عندما تكون الأمور جيدة حقًا. بالطبع، الحياة تجلب دروسًا صعبة أحيانًا، وأعتقد أنه من المهم أن تكون صادقًا ومسؤولًا في تلك اللحظات أيضًا. أعتقد أن هذا هو ما يجب أن يكون عليه النموذج الحقيقي."
الكشف عن: لقاء إيربس مع ويجمان واعتذاره للأطراف المعنية
وقد صُدم الكثيرون بشكل خاص بالتعليقات التي أدلت بها إيربس عن ويجمان، التي أعادت استدعاء الحارسة إلى منتخب إنجلترا عند تعيينها مدربة للفريق في سبتمبر 2021. كانت حارسة مرمى مانشستر يونايتد السابقة في حالة من العزلة الدولية في ذلك الوقت، حيث كانت آخر مرة تم استدعاؤها قبل ما يقرب من عامين.
وكشفت إيربس هذا الأسبوع أنها التقت ويجمان منذ ذلك الحين، لكنها اختارت عدم الكشف عن تفاصيل المحادثة. وقالت: "لقد تواصلت مع الأشخاص المعنيين وتحملت المسؤولية واعتذرت عن الأذى والتأثير الذي قد يسببه الكتاب عليهم وعلى الأشخاص المحيطين بهم". "أعتقد أن المحادثة المهمة بالنسبة لي كانت مع سارينا. أتيحت لنا الفرصة للقاء وجهاً لوجه وإجراء محادثة. كانت محادثة إيجابية للغاية. أنا ممتنة حقاً لأننا تمكنا من القيام بذلك شخصياً".
- Getty Images Sport
إيربس يعود إلى إنجلترا لتكريمه بمناسبة تقاعده - وربما لبدء فصل جديد في مسيرته المهنية؟
شهدت إيربس رد الفعل العنيف حول الكتاب بنفسها في نوفمبر، عندما تعرضت للصياح عند عودتها إلى مانشستر حيث واجه باريس سان جيرمان مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا. ومع ذلك، كان هناك الكثيرون الذين أبدوا دعمهم للحارسة في ما كان دائمًا وضعًا مثيرًا للاهتمام منذ اللحظة التي نُشرت فيها تعليقاتها في الكتاب.
سيكون من المثير للاهتمام معرفة كيف سيتم استقبال إيربس في مواقف مماثلة في المستقبل، وقد يكون هناك بضعة مواقف قادمة. يتحدث الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم مع الحارسة السابقة لمنتخب إنجلترا حول موعد للاحتفال بتقاعدها، بعد أن لم تتمكن من قبول دعوة للقيام بذلك في ويمبلي قبل مباراة ودية ضد الصين في نوفمبر الماضي. قالت لصحيفة التلغراف إنها "تأمل" أن يكون ذلك في عام 2026.
ثم هناك موضوع عقد إيربس. ينتهي العقد الحالي للاعبة البالغة من العمر 32 عامًا مع باريس سان جيرمان هذا الصيف، ولن يكون من المفاجئ أن نراها تعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز للسيدات. وقالت لصحيفة الغارديان حول هذا الموضوع: "علينا أن ننتظر ونرى، أليس كذلك؟ لست متأكدة بعد. أعلم أنني أستمتع حقًا بباريس".
إعلان