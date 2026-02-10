أول ظهور بعد عام ونصف من حادث دبي .. تعليق مثير لفهد المولد بشأن مزاعم تعرضه لمحاولة اغتيال

بعد انتهاء التوقف الدولي في سبتمبر 2024، وعقب نهاية معسكر المنتخب السعودي، اتجه فهد المولد لقضاء فترة راحة في مدينة دبي الإماراتية.

لكن ما هي إلا أيام قليلة من وجوده في دبي، حتى أُعلن بشكل رسمي عن نقله إلى أحد المشافي على إثر تعرضه لحادث أليم، دون الكشف عن تفاصيل.

التفاصيل بدأت تظهر تباعًا، حيث أكدت شرطة الإمارات سقوطه من شرفة منزله في الطابق الثاني بأحد البنايات بالمدينة، دون معلومات أكيدة حول ما إذا كان سقوطه تحول حوله شبهة جنائية.

وبعد أيام في أحد مشافي دبي، تم نقله بطائرة إخلاء طبي من دبي إلى الرياض، لاستكمال علاجه في المملكة، وحتى يومنا هذا يرقد في المستشفى.