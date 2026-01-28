Goal.com
مباشر
FC Barcelona v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Harry Sherlock و زهيرة عادل

فيديو | بعد حادثة أمطار كامب نو .. "الفئران" تشوه ليلة مواجهة برشلونة وكوبنهاجن!

شوهدت فئران في ملعب كامب نو الذي تم تجديده مؤخرًا، بعد أيام قليلة من ظهور تسربات في ملعب برشلونة الجديد خلال مباراة الدوري الإسباني بين النادي وريال أوفييدو.

أظهر مقطع فيديو جديد انتشر على نطاق واسع قوارضًا تتجول بجانب الملعب الجديد، بالتزامن مع مباراة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

  • معاناة برشلونة في كامب نو

    فاز برشلونة على أوفييدو 3-0 يوم الأحد، بفضل أهداف داني أولمو ورافينيا ولامين يامال، لكن العنوان الرئيسي الذي خرج من المباراة كان هطول الأمطار الغزيرة داخل الملعب، حيث غمرت المياه المذيعين والمشجعين على حد سواء.

    واليوم، نشرت صحيفة ماركا مقطع فيديو يظهر فئرانًا تجري على طول محيط الملعب، قبل مواجهة كوبنهاجن في دوري أبطال أوروبا.

  • شاهد المقطع

  • تجديدات مستمرة

    عاد برشلونة إلى ملعبه التاريخي، لكن أعمال التجديد لم تكتمل بعد، كما يتضح من الحادثتين الأخيرتين اللتين تصدرتا عناوين الصحف. يهدف النادي إلى زيادة سعة الملعب إلى 105 آلاف متفرج، ومن المفارقات أن هناك خططًا لإضافة سقف. لو كان السقف موجودًا يوم الأحد، لكان الصحفيون والمشجعون قد استمتعوا بتجربة أكثر جفافًا.

    قال الرئيس السابق للنادي الكتالوني ساندرو روسيل: "لقد كان قرارًا مهمًا للنادي؛ الأهم في آخر 50 عامًا. تم استبعاد خيار بناء ملعب جديد في موقع جديد لأن التكلفة النهائية كانت ستثقل كاهل النادي وأعضائه بالديون وتقيّد أيدي مجالس الإدارة المستقبلية. كان هذا قرارًا صعبًا، فقد كان كلا الخيارين جذابين للغاية، لكننا قررنا المضي قدمًا والبقاء".

    كما صرح أمين صندوق برشلونة، فيران أوليف، أن النادي "متأخر" في إعادة تطوير الملعب، مضيفًا: "كان يجب أن نبني هذا الملعب منذ سنوات؛ نحن متأخرون. ونحن نقوم بذلك حتى نتمكن من منافسة أفضل الأندية في العالم. لدينا 175 مليون يورو (204 مليون دولار) من عائدات الملعب [للعام 2024-25]، وبدون القيام بأي شيء، وبدون بناء ملعب جديد، سنحصل على 250 مليون يورو (291 مليون دولار) [في كامب نو]، لكن يمكننا الوصول إلى 400 مليون يورو (466 مليون دولار) مع الملعب الجديد."

  • ماذا سيحدث بعد ذلك؟

    يواجه برشلونة كوبنهاجن مساء اليوم الأربعاء، وستكون الأنظار موجهة بالتأكيد نحو أي مقتحمين للملعب يشبهون القوارض، بينما يسعى برشلونة للحصول على ثلاث نقاط أخرى في أوروبا.

    ويحتل النادي حالياً المركز التاسع في ترتيب مرحلة الدوري، وهو مركز واحد خارج المراكز الثمانية الأولى التي تؤهل للتصفيات التلقائية. الفوز مطلوب، وقد حث المدير الفني هانسي فليك فريقه على أن يكون هجوميًا.

    وقال فليك للصحفيين: "نحن واثقون جدًا وآمل أن نتمكن من الفوز للتأهل إلى الدور التالي. أهم شيء هو القيام بعمل جيد واللعب بأعلى مستوى لدينا. نحن نركز فقط على أنفسنا وعلى ما هو في أيدينا. هذه طريقة جيدة للتعامل مع الموقف. ستكون مباراة صعبة ضد كوبنهاجن، الذي لديه أيضًا الكثير على المحك. يجب ألا نختلق الأعذار أبدًا. هذه هي فلسفتنا... نحن واثقون من أسلوبنا، ومن طريقة لعبنا، وهذه هي دوري أبطال أوروبا. علينا أن نظهر أفضل مستوياتنا".

    وأضاف: "علينا أن ندير المباراة بأفضل طريقة ممكنة. لدينا فريق جيد، وكذلك على مقاعد البدلاء، وعلينا أن نلعب كفريق واحد. المباراة مهمة جدًا بالنسبة لنا وعلينا أن نظهر ذلك. هذا ما أريد أن أراه. علينا أن نسير خطوة بخطوة. علينا أن نلعب هذه المباراة ونحترم كوبنهاجن، لأنهم يمتلكون فريقًا رائعًا. علينا أن ندافع جيدًا، ونحاول الحفاظ على شباكنا نظيفة ونسجل أهدافًا للفوز ... نحن في لحظة جيدة، في وضع جيد، وأنا أحب ذلك. هذا يجعلني واثقًا في الفريق".


