Goal.com
مباشر
Hatem Ben Arfa Getty/GOAL
هيثم محمد

رحلة دينية إلى المغرب وحوار ساخن مع أمير قطر ومكالمة جيجز مع والده .. حكايات حاتم بن عرفة

سلسلة حكايات تعود من جديد، وبطلنا هذه المرة النجم الفرنسي صاحب الأصول التونسية

أين ذهب حاتم بن عرفة؟ نحن هنا نتحدث عن أحد أبرز المواهب التي ظهرت في عالم كرة القدم في الألفية الحديثة، لاعب ليون، مارسيليا، باريس سان جيرمان، بوردو، نيوكاسل، وغيرها من الأندية الذي منذ أبريل 2022 اختفى تمامًا عن الساحة رغم أنه لم يعلن رسميًا اعتزاله.

في ذلك التاريخ، تم إيقاف بن عرفة من قبل ليل عقب اشتباكه مع مدرب الفريق ورئيسه، تصرفات وصفها جوسلين جورفيناتش، المدير الفني، بأنه لم يشاهد مثلها أبدًا في مسيرته الكروية، ومنذ تلك الواقعة، لا أحد يعرف هل اعتزل صاحب الأصول التونسية كرة القدم؟ هل تفرغ للعبة البادل التي يمارسها بانتظام وتحول للاعب محترف بها مؤخرًا؟!

الصحفي جايتان شيرير من "ليكيب" نشر تحقيقًا مطولًا عن بن عرفة قبل أيام عبر منظور العديد ممن عاصروا صعود وهبوط موهبة النجم الفرنسي، البعض منهم كان غاضبًا: "لماذا دائمًا هو، لماذا لا نتحدث إلا عنه؟!"، والبعض كشف عن تفاصيل تُروى للمرة الأولى هي من دفعتنا لإعادة إحياء سلسلة حكايات "جول"، مكتفيين ببعض الوقائع الغريبة التي ذُكرت في هذا التحقيق.

اقرأ أيضًا | 

صديقته تحولت إلى ثعبان ومُروج للمثلية .. حكايات عن تاريبو وست

ليلة مع 18 فتاة ويعيش تحت حماية العصابات .. حكايات أدريانو

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    ظهور من أجل مارادونا

    في نوفمبر الماضي، كان الكاتب برنارد مورلينو يقيم حفل توقيع لكتابه الجديد عن الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا في أحد ضواحي باريس، المفاجأة أنه شاهد ضمن الحضور حاتم بن عرفة، والذي يعترف بأنه من لاعبيه المفضلين.

    مورلينو الذي سبق ووصف بن عرفة "بالساحر وآخر فناني كرة القدم الفرنسية" قال إنه أراد أن يكتب إهداءًا خاصًا وفريدًا من نوعه لبن عرفة عندما طلب الأخير توقيع نسخة كتابه، ولكن عجز وهو الكاتب بالمهنة عن ذلك، ليفاجيء بطلب بسيط من بن عرفة: "فقط اكتب اسمك"، وبمجرد حدوث ذلك اختفى وسط الحضور!

    • إعلان
  • FBL-FRA-LIGUE1-NANTES-LILLEAFP

    سرقة زيدان

    في الثانية عشر، أرسل والدا بن عرفة اللاعب إلى أكاديمية INF لتطوير موهبته التي بزغت مبكرًا، وتصادف وجودi مع تصوير وثائقي عن الأكاديمية ومجهودتها مع اللاعبين الصغار من جميع أنحاء فرنسا.

    ظهر بن عرفة الصغير كشخصية محورية في الوثائقي بسبب شخصيته الجذابة ومهاراته رغم أن ذلك لم يكن مخططًا له، وفي أحد المشاهد حاول التقرب من نجمي فرنسا وقتها ليليان تورام ومارسيل دوسايي، وعندما منعه الحارس قال له: "أنا قريب لومير (المدرب الفرنسي الشهير)".

    وفي مقطع آخر، شوهد وهو يسرق قفازًا يخص زين الدين زيدان ثم قام بشمه بعاطفة كبيرة، قبل أن يقوم بتخبأة القفاز ضمن مكان مخصص لتخزين الحلوى: "هكذا لن يلمسه أحد"!

  • Ryan Giggs Manchester United 1994Getty Images

    جيجز يتدخل لضمه إلى مانشستر

    تصارع الجميع على خدمات بن عرفة منذ أن بدأت موهبته في الظهور قبل أن يلعب حتى مع أي من فرق الكبار، وأحد هؤلاء كان مانشستر يونايتد الذي استعان بقائده ريان جيجز شخصيًا لضم بن عرفة.

    بحسب تقرير "ليكيب"، تلقى والد بن عرفة، كامل والذي كان لاعب ومدرب سابق، اتصالًا وهو يطبخ في منزله، لتكون المفاجأة أن المتصل هو جيجز، والذي حاول إقناعه أن يُقنع نجله بالتوقيع مع مانشستر يونايتد!

  • Lyon' French forward Hatem Ben Arfa (R) AFP

    متفجر في الملعب .. خجول خارجه

    انضم حاتم إلى ليون رغم عرض أياكس المغري ماديًا لأنه بحسب تصريحات وكيله وقتها أراد أن يكون "زيدان الجديد"، ومباشرة لفت الأنظار في الأكاديمية الخاصة بالنادي، ولكن في ديربي 2003 ضد سان إتيان على صعيد الشباب كان التحول، دخل والنتيجة 2-0، وانتهى اللقاء 3-2 لمصلحة ليون بفضل هاتريك سجله في 10 دقائق!

    انفجار موهبة بن عرفة في الملعب صاحبه خجل كبير خارجه كما يصف وكيله: "كان لا يعرف شيئًا عن الحياة، حياته كانت كرة القدم فقط، والداه رباه على أنه سيكون لاعب كرة وفقط، ولذا عندما دخل عالم الكرة المحترفة واجه صعوبات كبرى".

    واقعة توضح خجل بن عرفة قامت فتاتين في أحد محلات "مكدونالدز" بالتعرف عليه والمناداة عليه، ليرد: "أنا لست حاتم، أنا شقيقه التوأم سفيان"، وهرب من المكان بحسب "ليكيب".

  • Lyon's captain and midfielder Juninho waAFP

    إهانة جونينيو

    يتذكر وكيله فريديريك جيرا واقعة مثيرة مع نجم ليون السابق جونينيو: "كان لاعبًا جيدًا للغاية لدرجة أنه كان يهين المخضرمين في الفريق دون أن يدرك ذلك بسبب شخصيته الصعبة، ولكن أحيانًا كان الأمر يصبح خارج عن الحد".

    وأتبع: "في أحد الأيام أمره جونينيو أن يجمع عدة التدريبات مع اللاعبين الشباب، ليرد عليه بن عرفة بأنه مجرد مسدد للكرات الثابتة ولا يحق له أن يعطيه الأوامر!".

  • "سقراط"

    وكما بدأنا الحكايات بكتاب عن مارادونا، لم يعرف المقربون من بن عرفة إذا كان حقًا محبًا للقراءة أن كان يتظاهر بالأمر ليظهر أنه صاحب اهتمامات أخرى بعيدًا عن الكرة.

    يقول زميله السابق في ليون فاليتي: "في أحد الأيام كان يقرأ كتابًا بالإنجليزية، سألته ما هذا، قال لي لا أعرف ولا أفهم كلمة منه! كان يحمل كتبًا لسبينوزا وكانت وفرويد معه، لذا أطلقنا عليه لقب سقراط!".

  • مشاكل عائلية

    اعترف بن عرفة في 2012 في حوار مع "ليكيب" بانقطاع علاقته مع والده: "لم يقل لي أبدًا أنه يحبني، افتقدت للعطاء في حياتي ولهذا عانيت مع السلطة، كل خيبات الأمل في حياتي العائلية أخرجتها على الآخرين".

    ولكن بحسب تقرير 2026 للصحيفة الفرنسية تصالح كامل مع نجله قبل وفاته بشهور قليلة في 2019، الرجل الذي حاول أكثر من مرة إصلاح علاقته مع نجم فرنسا الشاب، لدرجة الصدام مع جاره وأحد المقربين بشدة من حاتم، ميشيل أوازين الذي منذ بداية مشوار اللاعب احتضنه وساعده، وإن اختلفت الأقاويل حول دوره، فوالده كما ذكرنا تشاجر معه لدرجة أنه هرب من النافذة خوفًا من بطشه، ووكيل بن عرفة وصفه بالمستغل وأنه ساهم في تدمير مسيرته وليس العكس.

  • رحلة صوفية للمغرب

    في 2008، تعرف بن عرفة على المغني عبد المالك، والذي عرفه على المذهب الصوفي، وسافرا في رحلة إلى مدينة وجدة المغربية من أجل التعبد، حيث بحسب التقرير كانا يمضيان الوقت بين الصلاة وقراءة القرآن.

    لاحقًا، حدث خلاف بين الثنائي عبد المالك وبن عرفة لدرجة أن الأخير اتهم الأول باستغلال ضعفه، ما دفع المغني الفرنسي للتهديد برفع قضية تشهير، وقيل إن أوازين هو من كان وراء انقلاب بن عرفة على صديقه.

  • Ben Arfa Al-Khelaifi presentationGetty

    حوار ساخن مع أمير قطر

    انضم بن عرفة إلى بي إس جي في 2016، ولكن فشل في الدخول بالتشكيل الأساسي، وتم انتقاده في الإعلام الباريسي بسبب أسلوب لعبه الفردي.

    بحسب "ليكيب"، استغل بن عرفة زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتدريبات باريس سان جيرمان وقال له: "الوصول لك أسهل من الوصول إلى ناصر الخليفي (رئيس بي إس جي)"، والذي كان طلب مقابلته ليحصل على تفسير بخصوص عدم مشاركته كأساسي.

    فترة بن عرفة مع باريس شهدت استبعاده بشكل تام بعد لقاء في أبريل 2017، وشوهد عدة مرات في شوارع العاصمة الفرنسية وهو يلعب كرة القدم، ليرحل عن بي إس جي بنهاية عقده في 2018 دون أي مشاركة في موسمه الثاني مع النادي.

0