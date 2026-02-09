هناك لحظة معينة في يونيو 2023 لا تتناسب مع الصورة التي كونها عالم كرة القدم عن زلاتان إبراهيموفيتش على مدى عقدين من الزمن. إنه يقف في ملعب سان سيرو في ميلانو، والدموع تنهمر من عينيه، وصوته يرتجف. إنها نهاية حقبة.
"جئت كملك، وأرحل كأسطورة": لماذا كان إبراهيموفيتش فريدًا من نوعه؟!
أكثر من لاعب
إبراهيموفيتش لم يكن مجرد مهاجم. كان لاعباً متفرداً في نظام يقمع الفردية (كثيراً) في كثير من الأحيان. لفهمه، علينا العودة إلى روزنجارد، أحد الأحياء الفقيرة في مالمو بالسويد.
هناك نشأ إبراهيموفيتش كابن لأب بوسني وأم كرواتية. هناك تشكلت شخصيته. هناك تعلم كيفية فرض نفسه بقوة. روزنجارد أرست الأساس للاعب لم يكن أبدًا تقليديًا. ولما سوّق لاحقًا باسم "أسلوب زلاتان".
عندما تلقى إبراهيموفيتش البالغ من العمر 19 عامًا عرضًا من نادي آرسنال في صيف عام 2000، أصر المدرب أرسين فينجر على أن يشارك أولاً في مباراة تجريبية. "زلاتان لا يخضع لاختبارات"، أجاب. لم يرغب إبراهيموفيتش في أن يكون جزءًا من قائمة عشوائية من المتقدمين - أراد أن يكون المعيار الذي يُقاس عليه الآخرون. وقد ظل نهج "أنا ضد بقية العالم" هو الدافع وراءه.
"الفاتح" زلاتان إبراهيموفيتش جاء ليحكم
"يمكنك إخراج الصبي من الجيتو، لكن لا يمكنك أبدًا إخراج الجيتو من الصبي"، قال ذات مرة عن أصوله - جملة توحي بالكثير. احتضن إبراهيموفيتش اختلافه، حتى على أرض الملعب. بينما فضل الآخرون تمرير الكرة بشكل آمن، كان هو يبحث دائمًا عن الشيء المميز، الأقل احتمالًا. عكست أهدافه البهلوانية والمذهلة نفس الروح التي كان يتحدث بها: بلا مساومة، مفاجئة، فريدة من نوعها.
تبدو محطات إبراهيموفيتش كلاعب محترف وكأنها مسار رحلة فاتح: أياكس أمستردام، يوفنتوس، إنتر، برشلونة، ميلان، باريس سان جيرمان، مانشستر يونايتد، لوس أنجلوس جالاكسي، ثم ميلان مرة أخرى. في كل مكان، كان يحمل نفس الرسالة: أنا لست هنا للتكيف، بل للسيطرة.
وقد اتضح ذلك بشكل خاص خلال فترة لعبه في برشلونة تحت قيادة بيب جوارديولا. فقد حدث هناك صدام بين فلسفتين: من ناحية، الفكر الجماعي والانضباط التكتيكي التام، ومن ناحية أخرى، المتمرد إبراهيموفيتش الذي لم يرغب في أن يُقيد. وكان حكمه على جوارديولا قاسياً كالمعتاد. "أنا فيراري وأنت تقودني كسيارة فيات"، كما اتهم المدرب.
"عزيزتي لوس أنجلوس، على الرحب والسعة!"
لم يعبر إبراهيموفيتش عن عدم انسجامه هذا في المجال الرياضي فقط من خلال مزيج من الألعاب البهلوانية واللياقة البدنية، بل من خلال لغته أيضًا. وبهذه المزيج، بنى لنفسه هالة أكبر من بعض الأندية: الثقة بالنفس والاستفزاز والقدرة على إثارة الضجة بجملة واحدة فقط. لم تكن عباراته مجرد مزحات علاقات عامة، بل كانت تحدد حدودًا لفظية.
عندما غادر مانشستر يونايتد في عام 2018 للانتقال إلى الولايات المتحدة، أعلن عن انتقاله بنفسه في إعلان صحفي شهير في صحيفة لوس أنجلوس تايمز . كُتب على صفحة كاملة: "عزيزتي لوس أنجلوس، على الرحب والسعة!"
كان إبراهيموفيتش يقدم نفسه دائمًا على أنه إله كرة القدم، مخالفًا القاعدة غير المكتوبة التي تنص على أن الرياضي يجب أن يكون متواضعًا. لقد أثبت أنه يمكنك أن تضمن النجاح الجماعي حتى مع وجود غرور كبير - بالطبع فقط طالما أن الأداء يبرر كل هذا التباهي. لكن هذا كان يحدث دائمًا تقريبًا. حصد إبراهيموفيتش 32 لقبًا خلال مسيرته.
الفعل "زلاتان" إلى اللغة الفرنسية
كانت في الوقت نفسه دليلاً على أن المتمرد لا يقتصر دوره على إزعاج النظام، بل يمكنه أيضاً إخضاعه. "لا أعرف الكثير عن لاعبي الدوري الفرنسي، لكنهم يعرفونني"، قال إبراهيموفيتش للصحفيين عند وصوله إلى باريس. بعد ذلك بوقت قصير، دخل الفعل "زلاتان" (مرادف لـ "التغلب") في الاستخدام اللغوي الفرنسي.
هذا هو جوهر إبراهيموفيتش: كان دائمًا هو من يحدد بيئته، ولم تحدد البيئة أبدًا شخصيته. بينما كان اللاعبون الآخرون يقبلون بتلميع صورتهم في وسائل الإعلام خوفًا من العواصف الإعلامية، ظل السويدي يمثل الجانب الخشن من عالم كرة القدم الاحترافية.
حتى عندما بدأ جسده يتأثر بتقدمه في السن، ظل روحه متمردة. في يناير 2020، عاد إبراهيموفيتش إلى ميلانو وهو في سن 38. كان النادي في حالة سيئة ويحتل المركز الحادي عشر.
"جئت كملك، وأرحل كأسطورة": نهاية مسيرة مهنية في سن 42 تقريبًا
في النهاية، احتل الفريق المركز السادس وتأهل إلى تصفيات الدوري الأوروبي. قال إبراهيموفيتش: "ليس سراً أنني كبير في السن، لكن هذا مجرد رقم. لم أعد في نفس اللياقة البدنية التي كنت عليها من قبل، لكن يمكنني تعويض ذلك بذكائي. أنا آسف لأنني لم أنضم إلى الفريق إلا في منتصف الموسم. لو كنت معهم منذ اليوم الأول، لكنا فزنا بالبطولة".
هذا الإيمان الراسخ بتفوقه، مقترنًا بقدرته على تحويل هذا الإيمان إلى حقيقة، هو ما جعل إبراهيموفيتش فريدًا من نوعه. لم يكن بحاجة إلى شارة الكابتن ليكون القائد. ولم يكن بحاجة إلى تأكيد من الخارج ليعرف من هو. قال عند رحيله عن باريس: "جئت كملك، وأرحل كأسطورة".
عندما غادر إبراهيموفيتش المسرح في يونيو 2023، وهو في سن 42 عامًا تقريبًا، كان من الواضح أنه ترك بصمة أكبر من مجرد إحصائيات الأهداف. لقد ترك لحظات ستبقى حية في الذاكرة الجماعية. وأثبت أنه يمكن للمرء أن ينجو في كرة القدم الاحترافية دون أن يبيع روحه لتلبية توقعات الجماهير.
زلاتان إبراهيموفيتش: إحصائيات مسيرته الكروية
الفترة النادي المباريات الأهداف تمريرات 1999-2001 مالمو FF 8 3 3 2001-2004 أياكس أمستردام 110 48 17 2004-2006 يوفنتوس 92 26 21 2006-2009 إنتر 117 66 29 2009-2010 برشلونة 46 22 13 2010-2012 ميلان 85 56 24 2012-2016 باريس سان جيرمان 180 156 62 2016-2018 مانشستر يونايتد 53 29 10 2018-2019 جالاكسي 58 53 15 2020-2023 ميلان 78 37 11