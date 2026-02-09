"جئت كملك، وأرحل كأسطورة": لماذا كان إبراهيموفيتش فريدًا من نوعه؟!

إبراهيموفيتش لم يكن مجرد مهاجم. كان لاعباً متفرداً في نظام يقمع الفردية (كثيراً) في كثير من الأحيان. لفهمه، علينا العودة إلى روزنجارد، أحد الأحياء الفقيرة في مالمو بالسويد.

هناك نشأ إبراهيموفيتش كابن لأب بوسني وأم كرواتية. هناك تشكلت شخصيته. هناك تعلم كيفية فرض نفسه بقوة. روزنجارد أرست الأساس للاعب لم يكن أبدًا تقليديًا. ولما سوّق لاحقًا باسم "أسلوب زلاتان".

عندما تلقى إبراهيموفيتش البالغ من العمر 19 عامًا عرضًا من نادي آرسنال في صيف عام 2000، أصر المدرب أرسين فينجر على أن يشارك أولاً في مباراة تجريبية. "زلاتان لا يخضع لاختبارات"، أجاب. لم يرغب إبراهيموفيتش في أن يكون جزءًا من قائمة عشوائية من المتقدمين - أراد أن يكون المعيار الذي يُقاس عليه الآخرون. وقد ظل نهج "أنا ضد بقية العالم" هو الدافع وراءه.