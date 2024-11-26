جيوكيريس ضد آرسنال | قهره جابرييل بتحجيمه والسخرية منه .. وسقط ضحية سبورتنج لشبونة "التائه"!

النجم السويدي التي تتصارع عليه كبار أندية أوروبا خيب الآمال أمام آرسنال!

بعدما كان قطار سبورتنج لشبونة سائرًا دون توقف في دوري أبطال أوروبا بثلاثة انتصارات وتعادل وحيد، أتى آرسنال ليوقفه رغمًا عنه، ليس وقوفًا عاديًا بل بخماسية صادمة..

الجانرز حلوا ضيوفًا على الفريق البرتغالي ليلة أمس الثلاثاء، ليلقنوه أول هزيمة له في النسخة الحالية من البطولة القارية بخماسية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

افتتح جابرييل مارتينيلي التهديف للجانرز وتبعه كاي هافيرتز ثم جابرييل ماجاليس في الدقائق 7 و22 و1+45 من عمر الشوط الأول، قبل أن يسجل أصحاب الأرض هدفهم الوحيد بعد مرور دقيقتين فقط من الشوط الثاني عن طريق جونكالو إيناسيو.

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لكن واصل بوكايو ساكا "ضربة جزاء" ولياندرو تروسارد التهديف للفريق الإنجليزي في الدقيقتين 65 و82، ثم اكتفى آرسنال بذلك حفظًا لماء وجه أصحاب الأرض!

هذه الهزيمة الثقيلة هي الأولى للشبونة بشكل عام في الموسم الجاري سواء في الدوري البرتغالي أو كأس البرتغال، مرورًا بدوري الأبطال.

تلك المباراة كانت محل اهتمام جماهير مختلف الأندية، ليس لاسم آرسنال أو سبورتنج لشبونة، إنما لمتابعة المهاجم السويدي فيكتور جيوكيريس، الذي علقت جماهير الفريق البرتغالي الكثير من الآمال عليه الليلة، لكنه حضر بجسده فقط كالحاضر الغائب.

صاحب الـ26 عامًا تتصارع عليه عدد من كبار أندية العالم حاليًا سواء برشلونة أو مانشستر يونايتد أو آرسنال وغيرهم، لكنه لم يفلح في تقديم نفسه بالصورة المطلوبة..