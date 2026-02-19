Getty/GOAL
جيمي كاراغر "سعيد" بخسارة أرسنال المزيد من النقاط في سباق اللقب بالدوري الإنجليزي الممتاز ويذكر الفائزين المفضلين
غانرز يتخلى عن الصدارة في انهيار مولينوكس
شهدت منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز منعطفًا دراميًا آخر مساء الأربعاء، حيث أهدر أرسنال تقدمه المريح أمام ولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب. بدا أن فريق أرتاتا في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط مهمة بعد أن حقق تقدمًا بهدفين، لكنه تلقى هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع.
تأتي هذه النكسة الأخيرة في أعقاب تعادل آخر ضد برينتفورد، مما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام مانشستر سيتي لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حالة فوزه في المباراة المؤجلة. في حين أن النتيجة أثارت الذعر بين مشجعي الإمارات، إلا أن أحد المحللين البارزين رحب بشكل مفاجئ بهذا التطور.
اعترف أسطورة ليفربول كاراغر أنه كان سعيدًا في الواقع برؤية الغانرز يتعثرون في مولينوكس. وفي حديثه إلى CBS Sports، أوضح المدافع السابق أن رد فعله لم يكن نابعًا من أي حقد تجاه النادي اللندني، بل من رغبته في رؤية قصة أكثر إثارة مع اقتراب الموسم من ذروته.
المشجعون المحايدون يفوزون مع اشتداد الدراما على اللقب
وأشار كاراغر إلى أن المتصدر المتفوق غالبًا ما يقلل من التوتر في الأشهر الأخيرة من الموسم، وأن عجز أرسنال عن تحقيق الفوز يضمن أن تظل المعركة على اللقب مشهدًا مثيرًا للجماهير المحايدة في جميع أنحاء العالم. وقد أدى التعادل بالفعل إلى تغيير الزخم، حيث عادت الأضواء لتسلط مرة أخرى على ما إذا كان لدى المدفعجية القوة الذهنية اللازمة لتحمل الضغط المستمر الذي تمارسه آلة الفوز بقيادة بيب جوارديولا.
بخسارته نقاطًا، ضمن أرسنال أن كل مباراة قادمة ستكون ذات أهمية كبيرة، مما يمنع الموسم من الانتهاء مبكرًا. مع اقتراب مانشستر سيتي الآن من الفوز باللقب، لم يعد هناك مجال للخطأ بالنسبة لأرتاتا. يعتقد كاراغر أن هذا التوتر هو بالضبط ما يجعل الدوري الإنجليزي الممتاز الدوري الأكثر مشاهدة في العالم.
وأوضح الخبير أن هذه البيئة تجبر المتنافسين على إظهار شخصيتهم الحقيقية تحت الأضواء الساطعة، بينما توفر مادة لا تنضب للتحليل والنقاش. "ما لا أريده، ما لم يكن فريقي، هو أن يهرب أحدهم بالدوري، لذلك أنا سعيد بنتيجة الليلة"، أوضح كاراغير.
كاراغر يريد الترفيه والتنوع
"هذا يجعل الأمر مثيرًا ويمنحنا مواضيع للحديث عنها؛ فهو يخلق قصصًا بين الآن ونهاية الموسم. لذا، أعتقد أن هذا أمر جيد للدوري الإنجليزي الممتاز"، قال كاراغر عند مناقشة تأثير التعادل 2-2. وشدد على أن الرهانات العالية ضرورية لصحة الدوري الإنجليزي الممتاز، مما يضمن بقاء "نهاية الموسم" غير متوقعة.
على الرغم من سعادته بفقدان النقاط، سارع اللاعب الدولي الإنجليزي السابق إلى توضيح تفضيله النهائي لوجهة الكأس. "أعتقد أنني أفضل فوز أرسنال باللقب، لأنني أعتقد أنه من الجيد أن يكون للبطولة فائزون مختلفون. هذا يعني أننا سنحصل على ثلاثة فائزين مختلفين خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو أمر جيد في رأيي"، اعترف.
ينبع تفضيل كاراغير لفوز أرسنال من رغبته في رؤية تغيير في مشهد كرة القدم الإنجليزية بعد فترة فاز فيها مانشستر سيتي أو ليفربول بآخر ثمانية ألقاب. وهو يعتقد أن ظهور اسم جديد على الكأس سيعني دخول عصر أكثر تنافسية، وكسر الهيمنة التي ميزت العقد الماضي.
ومع ذلك، لا يزال حذرًا من التهديد الذي يشكله جوارديولا، الذي أثبت قدرته على مطاردة المتصدرين في الأشهر الأخيرة. وأشار إلى أن المعركة النفسية ستكون الآن بنفس أهمية المعركة التكتيكية، حيث يسعى أرسنال إلى التخلص من صفة "الفريق الفاشل" التي التصقت به بعد احتلاله المركز الثاني في الدوري الإنجليزي الممتاز ثلاث مرات متتالية.
العقبة النفسية التي يواجهها أرتاتا
يجب على أرتاتا الآن أن يجد طريقة لإعادة تنشيط لاعبيه ومعالجة الأخطاء الدفاعية التي سمحت لفريق وولفز بانتزاع نقطة في اللحظات الأخيرة. مع وجود رحلة صعبة إلى ملعب إتيهاد في جدول المباريات، يدرك فريق مانشستر الآن أن مصيره بين يديه إذا تمكن من الحفاظ على سلسلة نتائج مثالية.
يخيم شبح الانهيار المتكرر في نهاية الموسم، ولم يساعد التعادل في مولينوكس في تبديد فكرة أن الضغط قد يؤثر على آرسنال. بالنسبة لكاراغير والمشجعين المحايدين، فإن هذا التعثر هو هدية تبقي الموسم حياً، ولكن بالنسبة لآرسنال، فإنه يمثل جرحاً قاتلاً في سعيهم للفوز بأول لقب دوري منذ أكثر من عقدين.
سيحاول أرسنال العودة إلى سباق اللقب هذا الأسبوع عندما يواجه ديربي شمال لندن يوم الأحد.
