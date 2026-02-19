شهدت منافسة الدوري الإنجليزي الممتاز منعطفًا دراميًا آخر مساء الأربعاء، حيث أهدر أرسنال تقدمه المريح أمام ولفرهامبتون، صاحب المركز الأخير في جدول الترتيب. بدا أن فريق أرتاتا في طريقه لتحقيق ثلاث نقاط مهمة بعد أن حقق تقدمًا بهدفين، لكنه تلقى هدف التعادل القاتل في الوقت المحتسب بدل الضائع.

تأتي هذه النكسة الأخيرة في أعقاب تعادل آخر ضد برينتفورد، مما يترك الباب مفتوحًا على مصراعيه أمام مانشستر سيتي لتقليص الفارق إلى نقطتين فقط في حالة فوزه في المباراة المؤجلة. في حين أن النتيجة أثارت الذعر بين مشجعي الإمارات، إلا أن أحد المحللين البارزين رحب بشكل مفاجئ بهذا التطور.

اعترف أسطورة ليفربول كاراغر أنه كان سعيدًا في الواقع برؤية الغانرز يتعثرون في مولينوكس. وفي حديثه إلى CBS Sports، أوضح المدافع السابق أن رد فعله لم يكن نابعًا من أي حقد تجاه النادي اللندني، بل من رغبته في رؤية قصة أكثر إثارة مع اقتراب الموسم من ذروته.