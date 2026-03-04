Getty Images
جيسي لينجارد على وشك العودة! نجم مانشستر يونايتد السابق على بعد أيام من الاستعداد لظهوره الأول مع كورينثيانز بعد أول حصة تدريبية مع الفريق البرازيلي
أول حصة تدريبية في كورينثيانز
وفقًا لوسيلة الإعلام البرازيلية Globo، فإن انتقال لينجارد إلى البرازيل يقترب من مراحله النهائية، حيث انضم مهاجم مانشستر يونايتد السابق رسميًا إلى زملائه الجدد في الفريق. شوهد اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا في CT Joaquim Grava يوم الأربعاء، في أول يوم له مع العملاق الجنوب أمريكي بعد رحيله عن سيول.
بينما توجه بقية أعضاء الفريق إلى الملعب تحت أنظار المدرب دوريفال جونيور، بقي لينجارد في الداخل. وركز على برنامج مخصص لتقوية العضلات واللياقة البدنية مصمم لتسريع استعداده البدني للمباريات، بينما يستعد لبدء فصل جديد وجريء في مسيرته بعد أن أصبح لاعبًا حرًا في ديسمبر.
- Getty Images Sport
في انتظار الموافقة البيروقراطية
على الرغم من حضوره الواضح في ملعب التدريب، لم يتم تسجيل لينجارد رسميًا للعب مع النادي البرازيلي بعد. تعمل إدارة كورينثيانز حاليًا بجدية على تذليل العقبات البيروقراطية اللازمة وإنهاء إجراءات تأشيرة العمل قبل تأكيد العقد لمدة عام واحد.
تشير التقييمات البدنية الأولية إلى أنه سيحتاج إلى أسبوع على الأقل من التدريب المكثف قبل أن يصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات التنافسية للفريق.
لقاء مع ميمفيس ديباي
إذا تمت الصفقة بشكل نهائي، فسوف يشارك لينجارد مرة أخرى غرفة الملابس مع ديباي، ليجددا شراكة هجومية من أيامهما في أولد ترافورد. وقد لعب الثنائي معًا 31 مباراة مع مانشستر يونايتد خلال موسم 2015-16، ومن المرجح أن انتقال ديباي الناجح إلى البرازيل في عام 2024 قد أثر على قرار لينجارد.
وكان ميمفيس قد تحدث سابقًا عن دوافعه للانتقال إلى البرازيل، قائلاً: "سبب توقيعي بسيط جدًا بالنسبة لي... هذه المغامرة أسعدت قلبي. الطاقة التي حصلت عليها، جهود النادي، استقبال المشجعين... لم أختبر هذا من قبل. ربما نلعب على مستوى أعلى في أوروبا، لكن لا يمكن إنكار أن كرة القدم الأصيلة تأتي من البرازيل. هذه هي مكة كرة القدم".
- Getty Images Sport
الاستعدادات لمباراة كوريتيبا
بينما كان لينجارد يتدرب بجد في صالة الألعاب الرياضية، شارك بقية لاعبي فريق تيماو في تدريبات تكتيكية عالية الكثافة على أرض الملعب. تضمن التدريب مباريات صغيرة ثلاثية ضد ثلاثية وأربعية ضد أربعية، بالإضافة إلى محاكاة هجمات مرتدة محددة مصممة للاستفادة من التفوق العددي تحت إشراف دوريفال جونيور الصارم.
اختتمت الجلسة بمباراة تدريبية على كامل الملعب، حيث يستعد المدرب لفريقه للمباريات القادمة، وتحديدًا المباراة المهمة ضد كوريتيبا في نيو كيميكا أرينا يوم الأربعاء المقبل. يستغل النادي هذه الفترة بشكل فعال لإدارة عبء العمل على لاعبيه الرئيسيين، حيث يمنح الراحة لأولئك الذين تظهر عليهم علامات التعب، بينما يدمج بعناية اللاعبين الجدد مثل لينجارد.
