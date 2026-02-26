جيسي لينجارد سيلتقي بزميله السابق ممفيس ديباي مع اقتراب نجم مانشستر يونايتد السابق من إتمام صفقة انتقال مفاجئة

أدى الحديث عن احتمال انتقال لينجارد إلى ريمو إلى تكهنات حول مستقبله. قال خبير كرة القدم في أمريكا الجنوبية تيم فيكيري لـ talkSPORT إن ذلك قد يكون وسيلة لإثارة اهتمام أندية برازيلية أخرى: "إنه في مفاوضات مع نادٍ يدعى ريمو، مما يعني أن العديد من الأندية البرازيلية الكبرى بدأت حياتها كأندية تجديف. على أي حال، هذا أمر غير متوقع بعض الشيء.

"ريمو يقع في شمال البرازيل، في مدينة بيليم، والتي تعني بالبرتغالية بيت لحم. كان هناك لاعب برازيلي ذهب للعب هناك، وقال: "أشعر بالفخر الشديد للعب في المكان الذي ولد فيه المسيح". وكان لا بد من توضيح أن هذا ليس صحيحًا.

"لكن على أي حال، ما أستغربه هو ما يحدث هنا، لأن ريمو صعد حديثًا إلى الدوري الممتاز والجميع يتوقع أن يهبط مباشرة. بعد ثلاث جولات في البطولة البرازيلية، حقق الفريق تعادلين وهزيمة واحدة. إنها مهمة صعبة التي ستقوم بها هناك، جيسي لينجارد. إذا كنت ستذهب إلى هناك، فستكون مهمة صعبة. أولاً، لأنك ستكافح ضد الهبوط طوال العام.

"ثانياً، لأنك إذا نظرت إلى الخريطة، ستجد أن قلب كرة القدم البرازيلية يقع في الجنوب الشرقي. ريو، ساو باولو، وبيلو هوريزونتي. أما ريمو، حيث يقعون، فكل مباراة خارج أرضهم تقريباً تتطلب رحلة طيران مدتها أربع ساعات. البرازيل بلد شاسع. لذا، هناك طرق أسهل لكسب المال من التوقيع مع ريمو.

"ما أتساءل عنه، وهذا يضعني في مكان ديك داستاردلي وقبعته المضحكة، هو أن ما سأفعله في هذه الظروف هو إطالة المفاوضات قليلاً، لأرى ما إذا كان هناك أي شخص آخر سيأتي. ربما سيكون هناك المزيد من الأندية البرازيلية... هذا ما سأفعله في موقفه".