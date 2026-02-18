جيسي لينجارد، اللاعب المتنقل؟ نجم مانشستر يونايتد السابق في مفاوضات حول انتقال آخر غير متوقع بعد رحيله عن نادي سيول الكوري الجنوبي

خلال مسيرته الكروية، لعب لينجارد في العديد من الأندية، منها مانشستر يونايتد ووست هام ونوتنغهام فورست. وقد تعرض لاعب الوسط للانتقاد في بعض الأحيان، لكنه صرح لشبكة سكاي سبورتس الشهر الماضي أن ذلك لم يعد يزعجه.

"في الحياة بشكل عام، خارج كرة القدم وداخلها، هناك دائمًا أوقات صعبة من الناحية النفسية عندما لا تلعب جيدًا وتتعرض لانتقادات من المشجعين. أحيانًا عليك أن تمر بذلك وتتعلم، وقد تعلمت من كل ذلك، والآن وصلت إلى مرحلة لا أهتم فيها بما يقوله الآخرون، ولا أهتم بما يفكرون فيه - ففي النهاية، هذه مجرد كلمات. أنا لا أستمع إلى أي شيء سلبي"، قال.

"غالبية الأشياء إيجابية، وكل من قابلتهم منذ أن جئت إلى مانشستر كانوا إيجابيين، لذا، بالنسبة لي، أحب أن أكون شخصًا طيبًا، وأن أرسم البسمة على وجوه الناس، وأن أكون شخصًا مرحًا، ولكن عندما يحين وقت العمل، أعمل. أعتقد أن هذا قد أسيء فهمه على مر السنين لأن الناس يعتقدون أنه يعبث كثيرًا وما إلى ذلك. يقولون إنه يرقص دائمًا، بالطبع سأرقص - أحب الرقص الجيد في المكان المناسب والوقت المناسب. ولكن عندما أكون في ملعب التدريب وفي يوم المباراة، أكون في وضع العمل بنسبة 100٪".