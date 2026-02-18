Getty Images Sport
جيسي لينجارد، اللاعب المتنقل؟ نجم مانشستر يونايتد السابق في مفاوضات حول انتقال آخر غير متوقع بعد رحيله عن نادي سيول الكوري الجنوبي
لينجارد متاح بعد انتهاء فترة لعبه مع نادي سيول
لينجارد أصبح متاحًا مرة أخرى بعد أن ودّع نادي سيول بودّ. أثار نجم مانشستر يونايتد السابق الدهشة عندما انتقل إلى كوريا الجنوبية، لكنه استمتع بفترة إقامته مع النادي. أمضى لينجارد ما يقرب من عامين مع نادي سيول وتحدث بودّ عن الفترة التي قضاها مع النادي في منشور ودّي على وسائل التواصل الاجتماعي. كتب: "كانت الفترة التي قضيتها في كوريا الجنوبية لا تصدق - كرة القدم والأجواء والعاطفة المحيطة بهذا النادي كانت من الطراز الأول. الحب والدعم والتقدير الذي أظهرتموه لي خلال العامين الماضيين كان مذهلاً حقًا. سأكون دائمًا ممتنًا للفرصة التي أتيحت لي للعب في نادٍ كبير مثل هذا".
ريمو في محادثات مع لينجارد
ارتبط اسم لينجارد بناديي فينورد وريكسهام في الدوري الإيطالي منذ مغادرته نادي سيول، لكن يبدو الآن أنه سيتوجه إلى البرازيل بدلاً من ذلك. وفقاً لـ Globo، تلقى لينجارد عرضاً من نادي ريمو البرازيلي وتجري حالياً مفاوضات حول انتقال مفاجئ. يلعب ريمو في الدوري البرازيلي الممتاز بعد صعوده العام الماضي. بدأ النادي الموسم الجديد بتعادلين وهزيمة واحدة ليحتل المركز السادس عشر في الترتيب. إذا انتقل لينجارد بالفعل، فسيلتقي ببعض الوجوه المألوفة في الدوري البرازيلي. يلعب نجم مانشستر يونايتد السابق ممفيس ديباي حاليًا في البرازيل مع كورينثيانز، بينما يلعب لاعب آخر من الشياطين الحمر السابقين، أندرياس بيريرا، في بالميراس.
لينجارد يريد أن يرسم البسمة على وجوه الجميع
خلال مسيرته الكروية، لعب لينجارد في العديد من الأندية، منها مانشستر يونايتد ووست هام ونوتنغهام فورست. وقد تعرض لاعب الوسط للانتقاد في بعض الأحيان، لكنه صرح لشبكة سكاي سبورتس الشهر الماضي أن ذلك لم يعد يزعجه.
"في الحياة بشكل عام، خارج كرة القدم وداخلها، هناك دائمًا أوقات صعبة من الناحية النفسية عندما لا تلعب جيدًا وتتعرض لانتقادات من المشجعين. أحيانًا عليك أن تمر بذلك وتتعلم، وقد تعلمت من كل ذلك، والآن وصلت إلى مرحلة لا أهتم فيها بما يقوله الآخرون، ولا أهتم بما يفكرون فيه - ففي النهاية، هذه مجرد كلمات. أنا لا أستمع إلى أي شيء سلبي"، قال.
"غالبية الأشياء إيجابية، وكل من قابلتهم منذ أن جئت إلى مانشستر كانوا إيجابيين، لذا، بالنسبة لي، أحب أن أكون شخصًا طيبًا، وأن أرسم البسمة على وجوه الناس، وأن أكون شخصًا مرحًا، ولكن عندما يحين وقت العمل، أعمل. أعتقد أن هذا قد أسيء فهمه على مر السنين لأن الناس يعتقدون أنه يعبث كثيرًا وما إلى ذلك. يقولون إنه يرقص دائمًا، بالطبع سأرقص - أحب الرقص الجيد في المكان المناسب والوقت المناسب. ولكن عندما أكون في ملعب التدريب وفي يوم المباراة، أكون في وضع العمل بنسبة 100٪".
لينجارد جاهز للعب؟
لم يلعب لينجارد في أي مباراة رسمية منذ أن غادر نادي سيول في ديسمبر، لكنه نشر تحديثات منتظمة على وسائل التواصل الاجتماعي يظهر فيها نظامه التدريبي. إذا انتقل إلى ريمو، فسيكون حريصًا على الظهور لأول مرة في أقرب وقت ممكن، حيث يبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته المهنية.
