"جيسوس يفعل ما حذر الجمهور منه وحان وقت تسليم شارة القيادة يا سالم الدوسري" .. قطار الهلال "البطيء" يدهس الفيحاء

الهلال يحصد 3 نقاط غالية في صراع الدوري..

عاد قطار نادي الهلال لـ"دهس" منافسيه مجددًا، ولكنه لم يستخدم كامل سرعته بعد؛ فالفريق الأزرق الكبير حقق فوزًا "غير مقنع" على نظيره الفيحاء، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال فاز (2-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.

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ثنائية الفريق الهلالي في شباك الفيحاء؛ جاءتا عن طريق محمد كنو في الدقيقة 18، والمهاجم العائد من الإصابة أليكساندر ميتروفيتش في الدقيقة 89.

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وبهذه النتيجة.. رفع الهلال رصيده إلى النقطة 54، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ وبفارق 4 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".

ومن ناحيته.. تجمد الفيحاء عند النقطة 22، في المركز "الرابع عشر" بجدول ترتيب دوري روشن، للموسم الرياضي الحالي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الفيحاء، في ليلة الجمعة الساخنة..