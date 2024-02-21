جيسوس فى خطر!.. آرسنال أفضل هجوميًا دونه

مسيرة نجم آرسنال تحت التهديد!

لم يكن جابرييل جيسوس، نجم فريق آرسنال هدافًا غزير الإنتاج أبدًا ولكن يجب أن يقلق الآن بسبب جودة أداء الفريق هجوميًا بدونه.

وتعرض جيسوس، لإصابات متكررة خلال مسيرته مع آرسنال وقال سابقًا: "اليوم الأول سيئ للغاية، ولكن في اليوم التالي، تدرك أن عليك الاستمرار في القتال والابتسام".

وعلى الرغم من عدم خطورة الإصابة الأخيرة التى تعرض لها النجم البرازيلى إلا أنها كانت ذات أهمية لآرسنال الذى تحسن كثيرًا فى غيابه للمرة الثالثة هذا الموسم، وكان الجانرز أفضل بدونه حيث تغلبوا على ليفربول متصدر الدوري الإنجليزي بنتيجة 3-1 ليعودوا مجددًا إلى السباق على اللقب وسجلوا 11 هدفًا.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال جارى لينيكر، في برنامج "The Rest Is Football" :"من المشكوك فيه الآن أين وما إذا كان جيسوس، سيعود إلى التشكيلة الأساسية لميكيل أرتيتا".