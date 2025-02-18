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أحمد فرهود

"جيسوس لا يملك جرأة النصر وتاج دوران ينتقل إلى سالم الدوسري!" .. الوصل خسر ولكنه قدم للاتحاد مفتاح الفوز على الهلال

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الهلال في المركز الذي يعشقه..

الزعيم "لقب الهلال وهو اسم على مسمى حقًا"؛ فلا يُمكن لهذا الفريق الكبير أن يُشارك في أي بطولة، إلا ويسعى لأن يصبح بطلها وصاحب المركز الأول فيها.

لذلك.. دخل الهلال مباراته أمام الوصل الإماراتي، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025؛ بهدفٍ واحد وهو الفوز.

وحقق الزعيم الهلالي الانتصار بالفعل (2-0) على نادي الوصل، بملعب "زعبيل" في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ عن طريق ماركوس ليوناردو وسالم الدوسري، في الدقيقتين 13 و49.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وبهذه النتيجة.. استعاد الهلال زعامته؛ حيث أنهى مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية، في "صدارة" منطقة الغرب برصيد 22 نقطة؛ وبفارق الأهداف فقط عن عملاق السعودية الآخر الأهلي.

وتستعرض النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز الهلال على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل، في بطولة النخبة الآسيوية، مساء اليوم الثلاثاء..