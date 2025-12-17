حتى لا يصبح جيرارد مارتين خيارًا أبديًا.. برشلونة يضمّ مدافع إسبانيا الأعسر لقائمة أهدافه!

يواصل نادي برشلونة تحركاته الهادئة ولكن المستمرة على مستوى التخطيط الرياضي، في إطار سعيه لإعادة بناء الفريق بما يتناسب مع طموحاته الفنية والواقع المالي المعقد الذي يمر به النادي في الوقت الحالي. وتُعد تدعيمات الخط الخلفي، وتحديدًا مركز قلب الدفاع الأيسر، واحدة من أبرز الأولويات الموضوعة على طاولة الإدارة الرياضية خلال المرحلة المقبلة، خاصة بعد المتغيرات التي شهدها هذا المركز منذ بداية الموسم.

وكان رحيل المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز إلى الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية قد خلّف فراغًا واضحًا في قلب الدفاع، وهو ما دفع الجهاز الفني بقيادة الألماني هانزي فليك إلى البحث عن حلول داخلية مؤقتة، ومحاولة توظيف أكثر من اسم لسد هذا العجز. ونتيجة لذلك، اعتمد المدرب الألماني على تجريب عدد كبير من الثنائيات الدفاعية، حيث استعان بما يصل إلى ستة أزواج مختلفة من قلوب الدفاع منذ انطلاق الموسم، في محاولة لإيجاد التركيبة الأنسب.