"كم هو سهل التحكيم ضد الصغار" .. جيرارد بيكيه يُثير الجدل بدوري الدرجة الثانية الإسباني!

عاد النجم الإسباني السابق، ومالك نادي أندورا، جيرارد بيكيه، ليكون محور جدل جديد حول سلوكه تجاه الحكام، خلال مباراة فريقه ضد ديبورتيفو لاكورونيا التي أقيمت السبت ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.
- AFP
ماذا حدث؟
وفقًا لمحضر المباراة، اقترب بيكيه من الحكام عند نهاية الشوط الأول، أثناء دخوله نفق غرف الملابس، ليعبر عن استيائه من قرار إلغاء هدف للاعب لاوتارو بعد ركلة حرة مثيرة للجدل على لورييرو في الدقيقة 28.
ووصف الحكم إيدر ماللو الواقعة في المحضر الرسمي قائلاً: "اقترب مني السيد جيرارد بيكيه برنابيو موجهًا لي اللوم على أحد القرارات التي اتخذتها في الشوط الأول، قائلًا: (كم هو سهل التحكيم ضد الصغار)، بينما كان يتم الإمساك به من قبل أعضاء النادي".
بيكيه، الذي لم يخف يومياته مع نادي أندورا، شارك بشكل فعّال في الجانب الفني للنادي، متابعًا كل مباريات فريقه عن قرب، وكان حاضراً في مباراة ديبورتيفو من المدرجات برفقة المدير الرياضي جاومي نوجيس، حيث بدا متأثرًا بأحداث اللقاء حتى بعد الفوز 1-0 بفضل هدف لاوتارو في الشوط الثاني.
تصرف بيكيه ليس الأول من نوعه
ولكن هذا التصرف ليس الأول من نوعه، إذ سبق وأن ظهر بيكيه في محاضر مباريات سابقة، أبرزها لقاء أندورا مع ليجانيس، حيث اقتحم غرفة الحكام بعد المباراة وأبدى اعتراضه على النتيجة 1-2 بطريقة حادة.
وفي لقاء ميرانديس الذي انتهى بالتعادل 1-1، حيث اقترب من مساعد الحكم بطريقة وصفها الأخير بـ"التهديدية"، ما أدى إلى تغريم النادي 15 ألف يورو من قبل الاتحاد الإسباني لكرة القدم.
- AFP
غرامات في طريقها إلى بيكيه وناديه
مع تكرار هذه السلوكيات، قد يواجه بيكيه ونادي أندورا غرامات مالية أكبر نتيجة "الانتهاكات المتكررة" وفق لوائح الاتحاد الإسباني.
ويبقى جيرارد بيكيه، اللاعب السابق لفريق برشلونة ومالك نادي أندورا، شخصية مثيرة للجدل على المستويين الرياضي والإداري، حيث تتجاوز مشاركته في النادي دور المستثمر لتشمل التدخل المباشر في الشؤون الفنية، مما يجعل حضور كل مباراة لأندورا حدثًا يثير الإعلام والجماهير على حد سواء.
بطولات بيكيه
جيرارد بيكيه، المدافع الصلب والحاضر الدائم في قلب دفاع برشلونة على مدار سنوات طويلة، يعتبر من أبرز رموز النادي الكتالوني في العصر الحديث. بدأت مسيرة بيكيه الاحترافية على المستوى الكبير مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث خطا خطواته الأولى في كرة القدم الأوروبية على الساحة الدولية.
وخلال الفترة التي قضاها مع "الشياطين الحمر"، نجح بيكيه في تحقيق أول ألقابه الاحترافية، حيث توج بأربع بطولات هامة قبل أن يقرر العودة إلى إسبانيا والانضمام إلى برشلونة، النادي الذي شهد تألقه وبرز فيه كأحد أفضل المدافعين في العالم.
مع برشلونة، أصبح بيكيه عنصرًا أساسيًا في تشكيل الفريق، وساهم بشكل مباشر في فترات ذهبية للنادي، محققًا العديد من البطولات المحلية والقارية. كان جزءًا لا يتجزأ من خط الدفاع الذي عرف صلابة كبيرة، كما لعب دورًا قياديًا داخل وخارج الملعب، مقدمًا خبرته للاعبين الشباب ومساهمًا في توجيه الفريق في المباريات الحاسمة.
وعلى الرغم من اعتزاله اللعب نهائيًا، استمر بيكيه في إضافة الإنجازات إلى رصيده، ليصل إلى اللقب رقم 35 في مسيرته الاحترافية، وهو رقم يبرز حجم التأثير الكبير الذي تركه في كرة القدم الأوروبية والإسبانية بشكل خاص.
ما القادم لنادي أندورا؟
يحصل فريق أندورا خلال الوقت الحالي على فترة راحة، على أن يعود في 4 يناير بمواجهة فريق أتلتيكو سبتة بالجولة 20 ضمن منافسات الدوري الإسباني الدرجة الثانية.
ثم سيلعب أندورا أمام كولتورال ليونيسا يوم 10 يناير في مباراة الجولة 21 ضمن منافسات دوري الدرجة الثانية الإسباني.
ويحتل أندورا المركز الحادي عشر بترتيب الدوري الإسباني الدرجة الثانية برصيد 24 نقطة، حيث يسعى للاقتراب من المراكز المتقدمة بالدوري.