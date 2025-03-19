"اقتحم المقابلة وقال لي عليك واحد!" .. جون موس يتذكر كيف حاول جوزيه مورينيو إرضاءه

AFPجول"اقتحم المقابلة وقال لي عليك واحد!" .. جون موس يتذكر كيف حاول جوزيه مورينيو إرضاءهجوزيه مورينيوالدوري الإنجليزي الممتازفنربخشهالدوري التركي الممتازتشلسيمانشستر يونايتدتوتنهام هوتسبيرشارك الحكم السابق جون موس حكاية مضحكة عن جوزيه مورينيو عندما اقتحم المدير الأسطوري مقابلة تلفزيونية ليثني على أدائه.المقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالمقال يتابع أدناهالموضوع يُستكمل بالأسفلموس أدار المباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز لمدة 11 عامًاكان لديه علاقة "حب وكراهية" مع مورينيوسرد طريف يتذكرهتابع GOAL على واتساب! 🟢📱