سكت دهرًا ونطق هدفًا: جون دوران يبدع في قمة تركيا .. ويمنح جيسوس حلًا مثاليًا!

تحمل كثيرًا، وأعطى درسًا في فن الهجوم..

هناك من يحتاج لسنوات، كي ينال الفرصة، وهناك من تكفيه لقطة واحدة، يدخل بها قلوب الجماهير، هكذا صنع جون دوران، مهاجم فنربخشه، الذي قاد فريقه لفوز دراماتيكي على بيشكتاش، في قمة الدوري التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مُعار النصر الذي شارك بديلًا في الدقيقة 66، قدم لوحة فنية رائعة، كانت تستحق أن تكون "مسك الختام" لليلة الكلاسيكو التركي، بعدما قاد فنربخشه للعودة بالنقاط الثلاث من أرض الخصم.

ورفع فنربخشه رصيده إلى 25 نقطة، ليقلص الفارق مع جلطة سراي، المتصدر وحامل اللقب، إلى أربع نقاط، مع مرور 11 جولة، بينما تجمد رصيد بيشكتاش عند 17 نقطة، في المركز السادس.

  • جون دوران أمام بيشكتاش .. درس في فن "استعادة الكرة"

    مع إصابة المهاجم يوسف النصيري، قرر المدرب دومينيكو تيديسكو، أن يجري تبديلًا اضطراريًا بمشاركة جون دوران، في الدقيقة 66، ليسجل المهاجم الكولومبي أول عودة إلى الملاعب، بعد غياب طويل بسبب الإصابة، والتي غيبته عن الملاعب منذ أغسطس الماضي.

    دوران قدم درسًا في فن "استعادة الكرة"، بهجمة بدأت بتمريرة بينية من أندرسون تاليسكا، استقبلها الكولومبي من خارج المنطقة، قبل أن يقطعها دفاع بيشكتاش.

    ورفض دوران الاستسلام، بل مارس ضغطًا رائعًا على حامل الكرة، ليقطعها ويسددها بطريقة رائعة في الزاوية اليسرى، بالدقيقة 82، معلنًا عن الهدف الثالث لفنربخشه.

    سكت دهرًا ونطق هدفًا

    إن ما حدث مع جون دوران، هو تطبيق للمثل الشهير  "رُبَّ ضارة نافعة"، فالمهاجم المُعار من النصر، لاقى الكثير من الاتهامات، التي بدأت مع انتقاله إلى فنربخشه، بين التمرد على المدرب السابق جوزيه مورينيو، ثم حملات التشكيك في إصابته التي غيبته طويلًا.

    وكان المعلق الرياضي التركي سردار علي تشاليكلر، قد شكك في إصابة دوران، مفسرًا غيابه بأنه نتيجة خلاف مع الإدارة، كما سخر منه الصحفي هاكان جوندوجار الذي قال إن ما يحدث مع دوران مضحك للغاية، بأن يخضع الكولومبي للتصوير بالرنين المغناطيسي والموجات فوق الصوتية، ويتبقى إخضاعه لاختبار حمل وأخذ عينات من غازاته، في إشارة ساخرة لعدم معرفة تشخيص إصابة اللاعب.

    وخرج رئيس نادي فنربخشه، سعد الدين ساران، ليرد على حملات التشكيك، مؤكدًا أن جون دوران كان يعاني من إصابة حقيقية، وليس مجرد حجة، بناءً على تواصله مع طبيب اللاعب في إسبانيا، والاطلاع على التقارير والآشعة الخاصة بحالته.

    دوران تحمّل كثيرًا من الاتهامات، وعاد من غياب طويل بسبب إصابة بالتهاب في العظام، فرد على الجميع، في أولى مشاركة بعد العودة، بهدف سينال قدرًا كبيرًا من الحديث.

    الجدير بالذكر أن هذا الهدف هو الأول لجون دوران مع فنربخشه، في الدوري التركي، والثاني هذا الموسم، بعد هدفه في مرمى فينورد بتصفيات دوري أبطال أوروبا.

    من قمة تركيا إلى جيسوس .. دوران مهاجم تبحث عنه

    إذا ما تناولنا الأمر من زاوية نصراوية، فإن كتيبة المدير الفني جورج جيسوس، رغم ما يملكه الفريق من أكثر من لاعب قادر على تسجيل الأهداف، وهذا ما تبين في تنوع مسجلي الأهداف هذا الموسم، والذي وصل إلى 11 لاعبًا، إلا أن الحديث كان موصولًا أيضًا حول محور "بديل" كريستيانو رونالدو.

    جيسوس تلقى سؤالًا بعد مباراة الفيحاء، حول عدم تبديل كريستيانو رونالدو، فقال إن "الدون" يعرف جسده جيدًا ويعرف متى يرتاح ويطلب التغيير، وإن هناك مباريات لا يستطيع إبعاده فيها، لأنه رونالدو، كما زاد من الشعر بيتًا، بقوله إن هارون كمارا لا يستطيع تعويض القائد البرتغالي، وقد يضحي المدرب بمشاركة كريستيانو حتى لو بمستوى أقل، ولكن يظل وجوده مهمًا للفريق.

    رغم أن الحديث لا يزال مبكرًا بشأن مدى إمكانية استعادة جون دوران، أو حسم مصيره مع فنربخشه، كونه عائدًا للملاعب للتو، إلا أن المهاجم الكولومبي قدم في قمة تركيا، ما يعطي مؤشرًا على أن جيسوس قد يجد فيه البديل الأمثل لرونالدو، في حالة استبعاد "الدون" من مباريات دوري أبطال آسيا 2، على سبيل المثال، إذا ما راودته فكرة استعادة الكولومبي في الفترة الشتوية.

    ورغم أن دوران كان موضع انتقادات كبيرة من جماهير النصر أيضًا، خلال فترة مزاملته لرونالدو، في ظل إهدار العديد من الفرص، إلا أن الكولومبي غادر العالمي، بحصيلة تهديفية جيدة، بعدما سجل 12 هدفًا في 18 مباراة.

    الجماهير تهاجم نجم الريال السابق

    بعيدًا عن دوران، واللمسة الإبداعية التي قدمها، فإن مباراة القمة شهدًا أيضًا حدثًا غريبًا، كان بطله ماركو أسينسيو، نجم ريال مدريد الأسبق وفنربخشه الحالي.

    في الدقيقة 30، وأثناء استعداد أسينسيو لتنفيذ ركلة ركنية، فوجئ لاعب فنربخشه بجسم ارتطم برأسه، تم إلقاؤه من المدرجات، ليسقط اللاعب أرضًا مشتكيًا من الألم، قبل أن يواصل اللعب، علمًا بأنه سجل هدفًا في الدقيقة 45+3.

    هذه الواقعة سبق وأن تعرض لها أندرسون تاليسكا، نجم النصر السابق، أيضًا مع فنربخشه، في فبراير الماضي، عندما أصيب بقارورة مياه أسفل رأسه، أفسدت احتفاله بتسجيل هدف في مرمى ألانيا سبور.