سكت دهرًا ونطق هدفًا: جون دوران يبدع في قمة تركيا .. ويمنح جيسوس حلًا مثاليًا!

هناك من يحتاج لسنوات، كي ينال الفرصة، وهناك من تكفيه لقطة واحدة، يدخل بها قلوب الجماهير، هكذا صنع جون دوران، مهاجم فنربخشه، الذي قاد فريقه لفوز دراماتيكي على بيشكتاش، في قمة الدوري التركي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مُعار النصر الذي شارك بديلًا في الدقيقة 66، قدم لوحة فنية رائعة، كانت تستحق أن تكون "مسك الختام" لليلة الكلاسيكو التركي، بعدما قاد فنربخشه للعودة بالنقاط الثلاث من أرض الخصم.

ورفع فنربخشه رصيده إلى 25 نقطة، ليقلص الفارق مع جلطة سراي، المتصدر وحامل اللقب، إلى أربع نقاط، مع مرور 11 جولة، بينما تجمد رصيد بيشكتاش عند 17 نقطة، في المركز السادس.