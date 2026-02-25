جون تيري يكشف أنه كان "في كامل لياقته البدنية" في خمس مباريات فقط مع تشيلسي طوال مسيرته الحافلة بالإنجازات

في الحلقة الأخيرة من برنامج Double Tops برعاية BetMGM، تحدث تيري عن اللعب رغم المرض والإصابة وقال إنه لم يكن في حالة بدنية جيدة أبدًا.

وكشف: "كنت من الطراز القديم. إذا كنت أشعر بالمرض أو التوعك، كنت أخرج وأواصل اللعب، لا أعتقد أن الناس يجب أن يتغيبوا عن المباريات بسبب المرض - هذا لا يبدو صحيحًا بالنسبة لي.

"الجميع يقولون 'لن تكون في أفضل حالاتك إذا كنت مريضًا'، لكنك لا تعرف ذلك حتى تخرج إلى الملعب وتجرب.

"لا أستطيع أن أخبرك بعدد الحقن التي كان عليّ أخذها لأتمكن من خوض المباراة التالية، لكن ذلك لأنني كنت أريد اللعب في كل مباراة. لعبت 717 مباراة مع تشيلسي ويمكنني القول، بصدق، أنني كنت في كامل لياقتي في خمس مباريات منها.

"عندما كنت أشارك في مباراة، نادرًا ما كنت لا أعاني من إصابة في الضلع أو الذراع أو الساق أو الكاحل أو أي إصابة أخرى - كان هناك دائمًا شيء ما يؤلمني. كان ذلك جزءًا من كوني لاعب كرة قدم محترف، ولا يمكنك التغيب عن المباريات لأنك مريض.

"المباريات متتالية وسريعة ولا يمكنك أن تفوت أي منها. اللاعب الذي قد يأتي ليحل محلك قد لا يكون في مستواك، ومن أجل الفوز بالألقاب والمنافسة المستمرة، عليك أن تكون حاضراً، مهما كان الأمر".