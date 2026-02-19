(C)Getty images
جوليان ألفاريز يكشف عن موقفه بشأن العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يستهدف أرسنال المهاجم السابق لمانشستر سيتي
ألفاريز يوضح تفضيله للغة الإسبانية
أفادت التقارير أن مهاجم ريال مدريد ألفاريز قد أوضح تفضيلاته بشأن الانتقال بعد تكهنات كثيرة حول عودته إلى إنجلترا. وترددت شائعات الشهر الماضي عن أن نجم مانشستر سيتي السابق يفكر في الانتقال إلى أرسنال، وتقدر قيمته بنحو 87 مليون جنيه إسترليني. يُعتقد أن آرسنال هو أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز التي ترغب في التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا والفائز بكأس العالم، إلى جانب تشيلسي ومانشستر يونايتد. ومع ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن اللاعب الأرجنتيني لا يسعى بالضرورة للعودة إلى المملكة المتحدة في الوقت الحالي.
تزعم صحيفة سبورت الإسبانية أن ألفاريز يفضل الانتقال إلى برشلونة إذا كان سيغادر فريق دييغو سيميوني. على الرغم من الاهتمام الكبير من الأندية الإنجليزية، يُعتقد أن المهاجم يفضل البقاء في إسبانيا. في حين أن هذا يمثل ضربة لآمال أرسنال في التعاقد مع مهاجم ذي كفاءة عالية، إلا أن الصعوبة المعروفة التي يواجهها برشلونة في تلبية التقييمات العالية لانتقالات اللاعبين قد تمنح أرسنال بعض الأمل. في غضون ذلك، أفادت التقارير أن أتلتيكو قد تحرك لحماية لاعبه من خلال عرض عقد جديد عليه لصد المتقدمين، على الرغم من أن عقده الحالي سينتهي في عام 2030.
- Getty Images Sport
أتلتيكو يصر على موقفه بشأن مستقبل ألفاريز
على الرغم من الشائعات المستمرة حول انتقاله المحتمل إلى ملعب الإمارات أو كامب نو، فقد تحرك رئيس نادي أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو لإنهاء أي حديث عن رحيله. وفي حديثه إلى قناة Win Win المصرية، صرح سيريزو: "جوليان لاعب متعاقد مع أتلتيكو مدريد وهو سعيد. لم يتصل بنا أحد من برشلونة رسميًا بشأن التعاقد معه، وهذا كل ما في الأمر". تشير هذه الرسالة التحديّة الموجهة إلى برشلونة إلى أن لوس كولتشونيروس ليسوا مهتمين ببيع نجمهم البارز، بغض النظر عن قلة أهدافه الأخيرة في الدوري الإسباني.
كما دافع دييغو سيميوني عن نجمه، الذي عانى من تراجع مستواه خلال أشهر الشتاء. عندما سُئل عن قلة أهداف الأرجنتيني، رد سيميوني بانزعاج: "حقًا؟ هل تسألني هذا بجدية؟ الحقيقة هي أن خوليو ألفاريز يتحدث عن نفسه، بسبب اسمه، والسلطة التي يتمتع بها، والمسيرة التي بنىها، أليس كذلك؟" على الرغم من توقفه عن تسجيل الأهداف منذ نوفمبر، إلا أن ثقة المدرب به لا تزال راسخة.
غانرز يتتبع نجم إنتر
وبالمثل، يخطط إنتر ميلان لمنع أرسنال من التعاقد مع المهاجم الشاب بيو إسبوزيتو. يبلغ إسبوزيتو 20 عامًا ويحقق نجاحًا كبيرًا مع إنتر ميلان، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة في 32 مباراة. تمت ترقية إسبوزيتو إلى الفريق الأول لإنتر ميلان بعد فترة إعارته المثمرة إلى سبيتسيا، ويبدو أن أداء اللاعب الدولي الإيطالي لم يغب عن أنظار قسم الاستكشاف في ملعب الإمارات.
وذكرت صحيفة توتوسبورت الإيطالية أن إنتر يعمل على تمديد عقد المهاجم بعد اهتمام أرسنال به. وقد أظهر النادي الإيطالي بالفعل عزمه على الاحتفاظ بالمهاجم المرموق. بعد أن شهدت قيمته ارتفاعًا كبيرًا خلال الأشهر الـ 12 الماضية، فإن النيرازوري حريصون على إبرام صفقة طويلة الأمد معه لصد اهتمام أندية الدوري الإنجليزي الممتاز. بالنسبة لأرسنال، يتناسب إسبوزيتو مع صورة اللاعب الشاب الموهوب الذي يتمتع بإمكانيات كبيرة وجاهز للانطلاق.
- (C)Getty Images
أرسنال حذر في أول اختبار لتودور
يأمل أرسنال في إعطاء إيغور تودور تجربة صعبة في مباراته الأولى كمدرب لتوتنهام، حيث يسعى توتنهام إلى تعطيل طموحات منافسه في الفوز باللقب. في خضم السعي وراء المجد المحلي، يراقب عملاق شمال لندن عن كثب سوق الانتقالات لتعزيز خياراته الهجومية. أحد الأسماء التي ظهرت باستمرار هو نجم مانشستر سيتي السابق ألفاريز، الذي ترك إيتيهاد ليلعب تحت قيادة سيميوني في أتلتيكو مدريد.
