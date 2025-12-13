فيديو | إلقاء زجاجات وتدمير مدرجات ومحاولة اقتحام .. ميسي يهرب مبكرًا بعد تحول زيارته للهند إلى كابوس!

وكالة الأنباء "ANI" نقلت شكاوى المشجعين الحاضرين للحدث، حيث قال أحدهم:"كان القادة والممثلون فقط هم من يحيطون بميسي في الملعب، لماذا قاموا باستدعاء الجماهير للحدث إذن؟ اشترينا تذكرة قيمتها 12 ألف روبية ولم نشاهد وجهه حتى".

وقال مشجع آخر:"الأمر كان فظيعًا، ميسي جاء لمدة 10 دقائق فقط، ووجدنا القادة والشخصيات الهامة يحيطون به بسرعة، لم نتمكن من رؤيته، لم يقم حتى بتسديد ركلة واحدة وغادر دون أن يفعل شيئًا".

وأضاف:"ما حدث أضاع علينا الكثير من الوقت والمال ومشاعرنا بعدما تحمسنا لرؤية ميسي، وفي النهاية وصلت الأمور إلى هذا الوضع".

وأحد المشجعين الغاضبين قال أيضًا:"دفعنا هذا المبلغ الباهظ ووجدنا 50 شخصًا حوله، ولم نشاهد أي شيء، لقد لوح لنا لنا بيده بضعة مرات فقط".

وأفادت الوكالة أنه بعد لحظات من خروج ميسي واختفائه من المشهد بعد مغادرة نفق الملعب، خرجت الأمور عن السيطرة بشكل أكبر، وزاد غضب الجماهير من انتهاء كل شيء بهذه السرعة دون رؤية الأسطورة الأرجنتينية.

نجم السينما الهندية المعروف شاروخان تواجد هو الآخر في مدينة كولكاتا لرؤية الحدث، إلى جانب الزعيم الهندي السابق سوراف جانجولي ورئيسة الوزراء ماماتا بانيرجي، ولكنه لم يشارك في البرنامج المقرر بعد اختصار كل شيء لمخاوف أمنية.