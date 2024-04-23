جوشوا زيركزي .. بطل بولونيا الذي فرط فيه بايرن ميونخ وأصبح خليفة رونالدينيو!

من هو جوشوا زيركزي؟

يرتبط النجم الهولندي جوشوا زيركزي، بالانتقال إلى أكبر الأندية الأوروبية هذا الصيف بعد تألقه مع فريقه بولونيا في الدوري الإيطالي.

وكان انتقال ماركو أرناوتوفيتش، إلى فريق إنتر في بداية الموسم بمثابة ضربة قوية لبولونيا حيث كان المهاجم النمساوي نجم الفريق لمدة موسمين، وفى تلك الفترة سجل جوشوا زيركزي، هدفين فقط في موسمه الأول بالدوري الإيطالي وكان هناك شكوك حول سلوكه ولم يكن مدربه مقتنعًا به.

ولكن بعد ذلك وصف تياجو موتا، مدرب فريق بولونيا زيركزي بأنه "قائد" وقال لشبكة "سكاي سبورت إيطاليا": "لقد قال إن مثله الأعلى إبراهيموفيتش وباتيستوتا، وهما لاعبان مميزان، لكن رؤيته يومًا بعد يوم تذكرنى برونالدينيو الذي لعبت معه في برشلونة، لكن لا يمكنني مقارنته بأي لاعب إنه مجرد جوشوا، وهو مميز".

وسيكون زيركزي، نجم سوق الانتقالات هذا الصيف بعد اهتمام كل من مانشستر يونايتد وآرسنال وميلان ويوفنتوس بضمه، ويرصد موقع "جول" فى التقرير التالي من هو جوشوا زيركزي، معجزة بايرن ميونخ السابق المتألق حاليًا في بولونيا على النحو التالي:-