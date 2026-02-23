جوزيه مورينيو يرد بصرامة على تداعيات الجدل العنصري حول فينيسيوس جونيور، بينما يستعد بنفيكا لمباراة الإياب في دوري أبطال أوروبا ضد ريال مدريد

تدخل مسؤول الإعلام في بنفيكا بسرعة لتوضيح موقف النادي، موضحًا أن "هناك تحقيقًا جاريًا من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وأن المدرب غير متاح للإجابة". ويشير صمت الإدارة إلى رغبتها في التركيز على الأمور الكروية فقط، على الرغم من أن مورينيو أقر بأن الأجواء المحيطة بميدان التدريب كانت بعيدة عن المعتاد. ومن الواضح أن ثقل هذه الادعاءات كان محسوسًا داخل جدران أكاديمية سيكسال.

وفي معرض حديثه عن الضغط النفسي الذي فرضته هذه القضية على فريقه، أضاف مورينيو: "أكرر أن الأمر كان صعبًا على الجميع. لن أحدد مستوى الصعوبات التي واجهناها. لقد تمكنا جميعًا من التحلي بالاحترافية".