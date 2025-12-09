لم الشمل مع رونالدو؟.. توقعات بشأن خطوة "منتظرة" في مستقبل جوزيه مورينيو!

يُعد مورينيو أحد أكثر المدربين تتويجًا بالألقاب ممن جلسوا على مقاعد البدلاء على الإطلاق، حيث حصد لقب دوري أبطال أوروبا مع بورتو وإنتر. كما حقق ألقابًا محلية في البرتغال وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا.

خاض فترات لا تُنسى كمدير فني لبورتو وتشيلسي وإنتر وريال مدريد، بينما قضى أيضًا أوقاتًا مع مانشستر يونايتد وتوتنهام وروما وفنربخشه. عاد مورينيو إلى جذوره في سبتمبر عندما تولى مسؤولية تدريب بنفيكا.

لم يفقد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا شهيته للنجاح، لكن آخر مرة رفع فيها كأسًا كبرى كان عام 2022 عندما فاز روما بلقب دوري المؤتمر الأوروبي. لقب الدوري البرتغالي مهدد بالابتعاد عن متناوله هذا الموسم، حيث يبتعد بنفيكا بفارق تسع نقاط عن الصدارة، مما يعني أن فترة الجفاف على صعيد الألقاب قد تمتد لأربع سنوات.