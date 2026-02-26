"جوزيه مورينيو كان غاضبًا!" - كارلتون كول يكشف النقاب عن تصرفاته في النوادي الليلية أثناء وجوده في تشيلسي ولماذا يرفض رومان أبراموفيتش بيع لاعبين إلى توتنهام

قبل أن يستمتع بأفضل سنوات مسيرته كلاعب في وست هام، كان كول مسجلاً في تشيلسي وشارك في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز قبل رحيله في عام 2006. قضى موسم 2005-06 تحت قيادة مورينيو في ستامفورد بريدج، قبل أن يقرر في النهاية أنه بحاجة إلى الرحيل وسط منافسة شديدة على دقائق اللعب المنتظمة في الفريق الأول.

يتحدث كول عن هذا القرار لأديبايو أكينفينوا في أحدث حلقة من بودكاست Beast Mode On: "لم أكن أشعر بالدونية، كنت ما زلت أقوم بواجبي. كان (مورينيو) معجبًا بي بالتأكيد، لأنه ربما لم يكن يعتقد أنني جيد إلى هذا الحد، لكنه كان يعلم أن النهاية قريبة. كان عليّ أن أرحل وأقوم بعملي الآن. لو كنت أكبر سنًا، لربما كان بإمكاني البقاء. كنت لا أزال شابًا، أحاول كسب رزقي.

لم أكن أعيش حياة سليمة. كان غاضبًا من ذلك أيضًا. لم يكن سعيدًا. كنت أذهب إلى النوادي الليلية وأقوم بكل شيء طوال الوقت".

عندما سُئل عن كيفية معرفة مورينيو بسلوكه خارج الملعب، أضاف كول: "الأخبار تنتشر. الملاك وكل ذلك، لديهم أيدي وآذان في كل مكان. إنهم يعرفون من كان يخرج. إنهم يعرفون. لا يساعد أن تكون شابًا، وتفعل ذلك، وتحاول الانضمام إلى الفريق الأول. كان من الصعب عليّ فهم ذلك. كنت منشغلاً جدًا في أفكاري. لم أعد أحترم مهنتي. كنت لا أزال أحصل على المال، وأعبث. كنت أركز على الأشياء الخاطئة."