"جوزيه مورينيو كان غاضبًا!" - كارلتون كول يكشف النقاب عن تصرفاته في النوادي الليلية أثناء وجوده في تشيلسي ولماذا يرفض رومان أبراموفيتش بيع لاعبين إلى توتنهام
مورينيو "غاضب" مع اقتراب رحيله عن تشيلسي
قبل أن يستمتع بأفضل سنوات مسيرته كلاعب في وست هام، كان كول مسجلاً في تشيلسي وشارك في 25 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع البلوز قبل رحيله في عام 2006. قضى موسم 2005-06 تحت قيادة مورينيو في ستامفورد بريدج، قبل أن يقرر في النهاية أنه بحاجة إلى الرحيل وسط منافسة شديدة على دقائق اللعب المنتظمة في الفريق الأول.
يتحدث كول عن هذا القرار لأديبايو أكينفينوا في أحدث حلقة من بودكاست Beast Mode On: "لم أكن أشعر بالدونية، كنت ما زلت أقوم بواجبي. كان (مورينيو) معجبًا بي بالتأكيد، لأنه ربما لم يكن يعتقد أنني جيد إلى هذا الحد، لكنه كان يعلم أن النهاية قريبة. كان عليّ أن أرحل وأقوم بعملي الآن. لو كنت أكبر سنًا، لربما كان بإمكاني البقاء. كنت لا أزال شابًا، أحاول كسب رزقي.
لم أكن أعيش حياة سليمة. كان غاضبًا من ذلك أيضًا. لم يكن سعيدًا. كنت أذهب إلى النوادي الليلية وأقوم بكل شيء طوال الوقت".
عندما سُئل عن كيفية معرفة مورينيو بسلوكه خارج الملعب، أضاف كول: "الأخبار تنتشر. الملاك وكل ذلك، لديهم أيدي وآذان في كل مكان. إنهم يعرفون من كان يخرج. إنهم يعرفون. لا يساعد أن تكون شابًا، وتفعل ذلك، وتحاول الانضمام إلى الفريق الأول. كان من الصعب عليّ فهم ذلك. كنت منشغلاً جدًا في أفكاري. لم أعد أحترم مهنتي. كنت لا أزال أحصل على المال، وأعبث. كنت أركز على الأشياء الخاطئة."
"إنهم يسيئون إليّ هنا!" - أبراموفيتش لن يوافق على انتقال توتنهام
لعب كول ما يقرب من 300 مباراة في جميع المسابقات خلال ما يقرب من عقد من الزمان في وست هام، لكن الأمور كان من الممكن أن تسير بشكل مختلف تمامًا بالنسبة للمهاجم الإنجليزي السابق. كما أخبر أكينفينوا، كان كول قد وافق على الانضمام إلى توتنهام قبل إبرام الصفقة مع وست هام، لولا تدخل رومان أبراموفيتش شخصيًا.
يقول: "قبل أن أذهب في إجازة، أجريت الفحص الطبي في توتنهام. أتذكر أنني انتهيت من كل شيء، وكنت على وشك التوقيع، تحت قيادة مارتن جول، [مدرب توتنهام آنذاك] كلايف ألين أراد التعاقد معي لأنه كان الشخص الذي أراد العمل معي. عندها تلقيت مكالمة هاتفية من أبراموفيتش، لأنه اكتشف الأمر. أخبرني في تلك الليلة أنه لا يتعامل مع توتنهام. لهذا السبب لم أذهب إلى توتنهام.
"تذكر أنه قبل أن يشتري تشيلسي، كان ينوي شراء توتنهام. ما حدث هو أنه ذهب في طائرة هليكوبتر لرؤية لندن لأنه أراد شراء نادٍ لكرة القدم. توتنهام كان النادي الذي لفت انتباهه. أبرم الصفقة مع توتنهام، لكن أحد كبار المسؤولين غير الصفقة التي وافق عليها لشراء النادي، فرد قائلاً: "لا يمكنني التعامل بهذه الطريقة". لذلك قال إننا سنذهب إلى تشيلسي ونشتريه [بدلاً من ذلك]، وعندها باعه كين بيتس [مالك تشيلسي السابق]".
يشرح كول تفاصيل فشل انتقاله إلى توتنهام بمزيد من التفصيل، ويضيف: "عاد توتنهام إلى تشيلسي وقالوا: 'نريد خصمًا من المبلغ لأننا اكتشفنا مشكلة في ركبته'. ثم قال (أبراموفيتش): 'لا، لن نبرم صفقة مع توتنهام، لذا من الأفضل أن تعودوا. سأرسله على سبيل الإعارة إلى سسكا موسكو'.
"كنت غاضبًا! أنتم تعاملونني بشكل سيئ هنا! أنتم لا تشركونني في المباريات ولا تسمحون لي بالذهاب إلى حيث أريد. ماذا نفعل هنا؟ تريدون إرسالي إلى روسيا. لذا ذهبت إلى سيراليون لأصفي ذهني، ثم تلقيت مكالمة هاتفية، لدينا شيء آخر لك، وست هام، وكان ذلك كل شيء. بمجرد أن هبطت، وقعت العقد".
التسكع مع 50 سنت
لا يُعرف الكثير عن علاقة كول بـ 50 سنت، حيث تعرف مغني الراب الأمريكي الشهير على مهاجم وست هام السابق عن طريق صديق مشترك وشريك في العمل.
يتذكر كول كيف تعرف الاثنان على بعضهما البعض: "كنت أمر بفترة صعبة في حياتي، بينما كنت ألعب كرة القدم. كانت هناك مشاكل عائلية، ومشاكل مع الوكلاء، وكل شيء. عندما يتعلق الأمر بالمال، فإن الأمر لا يكون لطيفًا. عندما لا تكون ثريًا، فإن الكثير من الناس يفقدون صوابهم. وصلت إلى مرحلة في حياتي كنت بحاجة فيها إلى بعض المساعدة الإضافية. كنت على وشك ترك وكيل أعمالي في ذلك الوقت، وتعرفت على رجل يدعى توني. إنه رجل صريح للغاية، ولا يناسبه الجميع.
"قصة هذا الرجل هي أنه كان يعمل في صناعة الموسيقى، وكان على صلة بـ 50 سنت. كان يهتم بجولات 50 سنت، ويعمل مع العديد من شركات التسجيلات. كان يهتم بالفنانين عندما يأتون إلى المدينة. هكذا أصبحت على صلة به. عندما كان 50 Cent يأتي إلى المدينة، كنت ألتقي به. كلما كان 50 Cent يأتي، كنت أرافقه، وأذهب إلى نيويورك، وأرافق G-Unit، وكل تلك الأشياء. كان الأمر غريباً. بدأ كل هذا السيناريو من كوني معجباً. كان لدي غرفة دي جي في منزلي، وكنت أعلق فيها ملصقات 50 Cent و Tupac.
"أنت تعرف قانون الجذب، عندما تحب شيئًا ما بشدة، فإنه يأتي إليك. كنت أحب الموسيقى و50 كان مشهورًا في ذلك الوقت. لويد بانكس، ذا جيم، وكنت أنا في هذا الوسط. كنت أقول: "هذا مذهل، كيف يمكنني الانضمام إلى هذه المجموعة؟ قد أضطر إلى ترك كرة القدم!" في بعض الأحيان، عندما كان 50 يقيم حفلاً موسيقيًا، كنا نعود إلى الفندق ونتحدث فقط. وكان يقدم لك نصائح، كنوز حقيقية. لم يكن مهتمًا بكرة القدم إلى هذا الحد. ربما كنت لاعب كرة القدم الوحيد الذي كان يعرفه جيدًا. لم يكن من النوع الذي يتابع مسيرتي المهنية. أعتقد أنه ربما [جاء لمشاهدتي ألعب] في أبتون بارك."
