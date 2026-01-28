Goal.com
في ليلة تأديب الأستاذ لتلميذه: جوزيه مورينيو يصاب بالجنون قبل فك لعنة ريال مدريد.. وحارس بنفيكا يستحضر "روح راموس" القاتلة

ضربة موجعة لريال مدريد في ليلة إبداع مورينيو..

يا الله على جنون دوري أبطال أوروبا؛ هكذا يُمكن أن نصرخ بصوتٍ عالٍ، بعد ما شاهدناه في مباراة العملاق الإسباني ريال مدريد ضد مستضيفه بنفيكا البرتغالي، مساء يوم الأربعاء.

ريال مدريد سقط (2-4) أمام بنفيكا بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

ورغم أن الميرينجي تقدّم  أولًا، عن طريق نجمه كيليان مبابي في الدقيقة 30؛ إلا أن بنفيكا رد بثلاثية متتالية بواسطة أندريس شييلديروب وفانجيليس بافليديس، في الدقائق 36 و45+5 و54 تواليًا.

وعاد مبابي ليسجل الثاني للعملاق الإسباني في الدقيقة 58؛ قبل أن تحمل الدقيقة 90+8 كل معاني الإثارة الكروية، عندما أحرز حارس بنفيكا أناتولي تروبين الهدف الرابع لفريقه.

رأسية تروبين أهلت بنفيكا إلى "ملحق" دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026؛ وبفارق "هدف وحيد" فقط عن مارسيليا الفرنسي.

بنفيكا خطف "المركز الرابع والعشرين" من مارسيليا؛ وهو الأخير المؤهل إلى "الملحق"، وسط احتفالات جنونية في ملعب "دا لوز" بلشبونة البرتغالية.

ومن ناحيته.. تجمد ريال مدريد عند النقطة 15؛ ليخرج من المراكز الثمانية الأولى المؤهلة إلى دور ثمن النهائي "مباشرة"، ويضطر لخوض "الملحق" للموسم الثاني على التوالي.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا في السطور القادمة، أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها؛ بعد فوز بنفيكا "الدرامي" على ريال مدريد، في ليلة الأربعاء الأوروبية المثيرة..

  • Jose Mourinho Benfica 2025-26Getty

    جوزيه مورينيو "يفك" لعنته التاريخية ضد ريال مدريد

    تخلص المدير الفني البرتغالي الكبير جوزيه مورينيو، من لعنته التاريخية ضد العملاق الإسباني ريال مدريد؛ والتي لازمته طوال مسيرته مع عالم التدريب، في السنوات الماضية.

    مورينيو الذي أشرف على تدريب ريال مدريد نفسه، في الفترة من 2010 إلى 2013؛ لم يعرف طعم الانتصار على العملاق الإسباني، قبل مباراة ليلة الثامن والعشرين من يناير 2026.

    نعم.. مورينيو حقق أول فوز على ريال مدريد؛ وذلك عندما قاد بنفيكا للفوز (4-2) مساء يوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

    وقبل هذه المباراة؛ فشل مورينيو في تحقيق أي انتصار على الميرينجي، خلال 5 مباريات مع مختلف الأندية التي أشرف عليها.

    * أرقام جوزيه مورينيو ضد ريال مدريد:

    - مباريات: 6.

    - فوز: 1.

    - تعادل: 1.

    - خسارة: 4.

    - أهداف مسجلة: 8.

    - أهداف مستقبله: 11.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    نجوم بنفيكا أصابوا مورينيو بـ"الجنون" في ليلة تأديب التلميذ

    في طريقه لكسر لعنته ضد العملاق الإسباني ريال مدريد؛ قدّم المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو درسًا لتلميذه الإسباني ألفارو أربيلوا.

    أربيلوا الذي يتولى القيادة الفنية لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم حاليًا، تدرب كـ"لاعب" تحت يد مورينيو، في صفوف العملاق الإسباني بالذات.

    والآن.. وجد أربيلوا نفسه وهو يواجه مورينيو من الدكة؛ حيث يتولى الأخيرة القيادة الفنية للعملاق البرتغالي بنفيكا، في الوقت الحالي.

    واعتمد مورينيو في انتصاره ضد "مدريد أربيلوا"، على مجموعة من النقاط المهمة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: جر المباراة إلى الجانب البدني؛ وخاصة في الدقائق الأولى.

    * ثانيًا: اللعب على المساحات خلف ظهيري ريال مدريد؛ وتحديدًا ألفارو كاريراس - الذي مثّل بنفيكا سابقًا -.

    * ثالثًا: استغلال بعض الثغرات في منتصف الملعب؛ خاصة عندما كان يذهب الفرنسي أوريليان تشواميني للعب دور المدافع.

    إلا أن أكثر ما عاب نجوم بنفيكا؛ هو إهدار الكثير من الهجمات السهلة بشكلٍ غريب، الأمر الذي أثار "جنون" مورينيو على الدكة.

    وظهر مورينيو وهو يتفاعل بـ"حسرة وغضب" معًا، مع الفرص السهلة التي يهدرها نجومه؛ والتي حرمت بنفيكا من انتصار أكبر، ضد ريال مدريد.

  • Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    أخطاء "مؤثرة" من ألفارو أربيلوا ضد نادي بنفيكا

    وبالمعسكر الآخر أي العملاق الإسباني ريال مدريد؛ فقد ارتكب المدير الفني ألفارو أربيلوا مجموعة من الأخطاء ضد بنفيكا البرتغالي، وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: تعليمات إلى الظهيرين بالتقدم

    وجدنا في مواجهة بنفيكا، تعليمات واضحة إلى الظهيرين الإسباني ألفارو كاريراس والأوروجوياني فيديريكو فالفيردي؛ بالتقدم إلى الأمام - للمساعدة هجوميًا -.

    هُنا.. كان الثنائي الدفاعي راؤول أسينسيو ودين هاوسن، مطالبان بالتغطية على الظهيرين؛ ما فتح عمق الملعب بشكلٍ صريح، مع عدم تغطية كل المساحات على الطرفين.

    * ثانيًا: تعليمات خاصة إلى أوريليان تشواميني

    عندما كان ثنائي دفاع ريال مدريد "أسينسيو وهاوسن"، يتجهان إلى الطرفين؛ كان واجب على متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني، أن يعود للخلف.

    ذلك جعلنا نُشاهد ثغرات واضحة في منتصف الملعب؛ استغلها بنفيكا بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو بأفضل طريقة ممكنة، كما ذكرنا.

  • FBL-EUR-C1-BENFICA-REAL MADRIDAFP

    كيليان مبابي يحفظ ماء وجه ألفارو أربيلوا "العاجز تكتيكيًا"

    لم ينتهِ حديثنا عن العملاق الإسباني ريال مدريد، عند ما ذكرناه في السطور الماضية فقط؛ بل هُناك نقطة أخرى مهمة، يجب الوقوف عندها.

    النقطة التي نقصدها هُنا؛ هي عجز المدير الفني لريال مدريد ألفارو أربيلوا، لإيجاد حلول تكتيكية "هجوميًا".

    نعم.. لم نجد بصمة تكتيكية واضحة في الجانب الهجومي؛ حيث تركزت خطورة ريال مدريد، على الآتي:

    * أولًا: العرضيات والكرات الثابتة.

    * ثانيًا: الحلول الفردية للاعبين أنفسهم.

    * ثالثًا: التسديدات بعيدة المدى خاصة في الدقائق الأخيرة.

    ومرة أخرى أبدع النجم الفرنسي كيليان مبابي، الذي سجل هدفي ريال مدريد؛ بالإضافة إلى الظهور الجيد للتركي أردا جولر، في الشوط الثاني.

    لكن الحالة السيئة التي كان عليها البرازيلي فينيسيوس جونيور والإنجليزي جود بيلينجهام، لم تساعد الميرينجي من الناحية الهجومية.

    ولذلك.. يجب على أربيلوا أن يبتكر بعض الحلول التكتيكية، في الجانب الهجومي، خلال المباريات القادمة؛ مع عدم الاعتماد على فرديات لاعبيه فقط.

  • SL Benfica v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8Getty Images Sport

    حارس بنفيكا يستحضر "روح سيرجيو راموس" ضد ريال مدريد

    أخيرًا.. لنرُكز على لقطة هدف الأوكراني أناتولي تروبين، حارس مرمى نادي بنفيكا البرتغالي؛ والذي جاء في الدقيقة 90+8، ضد العملاق الإسباني ريال مدريد.

    وإذا عودنا إلى الوراء 12 سنة، وتحديدًا موسم 2013-2014؛ سنجد أنه على نفس هذا الملعب "دا لوز"، سجل المدافع الإسباني سيرجيو راموس هدفًا تاريخيًا لريال مدريد.

    وقتها.. ريال مدريد كان يواجه أتلتيكو مدريد، في نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث كان الميرينجي متأخرًا (0-1)، حتى سجل راموس هدفًا برأسه في الدقيقة 90+3.

    هُنا.. تعادل ريال مدريد في الوقت القاتل؛ لتذهب المباراة إلى الشوطين الإضافيين، اللذين حسم فيهما الميرينجي لقب دوري أبطال أوروبا لصالحه (4-1).

    وها هو تروبين يستحضر روح راموس؛ حيث سجل هدفًا قاتلًا لبنفيكا برأسه؛ أهل فريقه إلى "ملحق" دور الـ16 من البطولة الأوروبية.

    ويعتبر هذا الهدف بمثابة لقب حقًا؛ حيث بدونه كان سيودع الفريق البرتغالي دوري أبطال أوروبا بشكلٍ رسمي، لمصلحة مارسيليا الفرنسي.

