"سبيشال وان" الذي نصب نفسه بنفسه، يتخلى أحيانًا عن فرصة العودة إلى المنزل، ويتخذ قرارًا بالبقاء في مقر النادي، وتكريس نفسه لدور تدريبي يتطلب الكثير من الجهد.
"من الشروق إلى الغروب".. مورينيو "ينام" في مقر بنفيكا، والغداء مع فريق الشباب!
إكمال الدائرة: مورينيو يعود إلى حيث بدأ كل شيء
عاد مورينيو إلى أجواء مألوفة عند عودته إلى لشبونة في سبتمبر. مسيرته التدريبية اللامعة بدأت في ملعب دا لوز، حيث استمرت فترته الأولى كمدرب لبنفيكا في عام 2000 لمدة 11 مباراة فقط.
بعد أن واصل حصد الألقاب الكبرى مع أندية مثل بورتو، تشيلسي، إنتر، ريال مدريد، مانشستر يونايتد روما، عاد المدرب البالغ من العمر 62 عامًا على خطاه المهنية إلى حيث بدأ كل شيء بالنسبة له.
مورينيو مصمم على تعزيز سيرته الذاتية الحافلة بالألقاب بعد توليه تحديًا آخر في وطنه البرتغال، حيث يُتوقع أن ينافس بنفيكا على أعلى الألقاب محليًا وخارجيًا. ومدربهم لا يدخر وسعًا في هذا المسعى.
النوم في العمل: لماذا يبيت مورينيو في بنفيكا
كشف بنفيكا أن مورينيو يقضي الكثير من الوقت في مقر تدريب النادي في سيشال (Seixal)، مما يسمح له بالاختلاط بلاعبي فرق الشباب في الكافتيريا الخاصة بهم. وذكر العملاق البرتغالي على موقعه الرسمي: "لقد أسس المدرب روتينًا من الشروق إلى الغروب في سيشال، وغالبًا ما يحضر مباريات وجلسات تدريبية لفرق الشباب بالنادي".
وأضاف: "في مناسبات معينة، ينضم جوزيه مورينيو إلى أولئك الذين يتخذون من مجمع بنفيكا مقر إقامة لهم، مشاركًا طاولة العشاء مع اللاعبين والمدربين في كافتيريا أكاديمية الشباب، الذين يجدون الإلهام في الحضور اللامع للمدرب الحائز على الجوائز."
كما تم الكشف عن أن مورينيو يخلد للنوم ليلاً عندما يمتد يوم عمله حتى وقت متأخر من المساء. وأضاف بنفيكا: "ساعات العمل المتأخرة قادت المدرب أيضًا إلى غرفته في مجمع بنفيكا، حيث نام لعدة ليالٍ قبل بداية يوم جديد مخصص بالكامل لهيكل كرة القدم في بنفيكا بأكمله".
مدرب البرتغال المستقبلي: كم من الوقت سيقضي مورينيو في بنفيكا؟
صرح مورينيو بشكل منتظم أنه ملتزم تمامًا بمنصبه الأخير، وقال للصحفيين قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا مع نيوكاسل، بعد أن ارتبط اسمه سابقًا بفريق "الماكبايس": "لقد رفضت عددًا قليلاً من الأندية، مع كل الاحترام، لكن نيوكاسل لم يتصل بي أبدًا. لأكون صادقًا، هم ليسوا بحاجة إلى مدرب. هذا يعني أن كل شيء على ما يرام للنادي ولإيدي هاو، وهذا ما أتمناه لهم. في الوقت الحالي، لن يكون هناك نادٍ آخر يحفزني ويجعلني أسعد من بنفيكا. لن أستبدل بنفيكا بأي نادٍ آخر في العالم الآن".
بينما يدعي مورينيو أنه يركز على نادٍ واحد فقط، فإن المرشح الرئاسي السابق لبنفيكا مانويل مانتيجاس غير مقتنع بأن البرتغالي كثير الترحال موجود في لشبونة لفترة طويلة. لقد قال: "إنه ليس مدربًا له مستقبل هنا".
وواصل: "الجميع في كرة القدم يعلم أن مورينيو يريد أن يكون مدربًا للمنتخب الوطني. مورينيو مدرب فائز. إذا كان هناك أي شخص قادر على جعل بنفيكا بطلاً هذا العام، فهو جوزيه مورينيو. إنه مدرب ذو خبرة ونجاح كبير لدرجة أنه سيكون قادرًا على التغلب على العقبات أسرع من أي مدرب آخر قد نرغب في إحضاره إلى مشروع ليس مشروعه".
وأضاف مانتيجاس: "مورينيو لن يبقى في بنفيكا لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة أعوام. من لا يعلم أن مورينيو يريد أن يكون مدربًا للمنتخب الوطني؟ من لا يعلم ذلك في هذا المجال؟ قد لا يعلم المرشحون الآخرون، ولكن أولئك الذين يعملون في هذا المجال، من منهم لا يعلم أن مورينيو تحدث مع بيدرو بروينسا لمناقشة تعيين محتمل في المنتخب الوطني؟".
- Getty Images
مباريات بنفيكا: التالي لمورينيو
يحتل بنفيكا حاليًا المركز الثالث في جدول الدوري، بفارق أربع نقاط عن المتصدر بورتو ونقطة واحدة خلف غريمه في المدينة سبورتينغ بعد 10 مباريات في موسم 2025-2026. سيعودون للمنافسة في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء عندما يستضيفون عملاق ألمانيا باير ليفركوزن، قبل الوصول إلى فترة التوقف الدولي التالية بعد استقبال كاسا بيا في ملعب دا لوز يوم الأحد.