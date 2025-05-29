اعتراف صادم من مورينيو : تمنيت خسارة إنتر للثلاثية وهذا فريقي المفضل في نهائي دوري الأبطال!

موقعة محتدمة يوم 31 مايو الجاري

بدأ العد التنازلي، وتزداد التوقعات. تختتم بطولة دوري أبطال أوروبا 2025 بمباراة على أعلى مستوى، حيث يلتقي إنتر مع باريس سان جيرمان في نهائي ميونخ 2025 يوم 31 مايو الجاري.

يصل الفريق الإيطالي إلى المرحلة الأخيرة من المسابقة بعد تغلبه على برشلونة في نصف نهائي ملحمي، بينما تغلب باريس سان جيرمان على أرسنال، ليصل إلى النهائي الأوروبي الثاني في تاريخه بعد خسارته في 2020.

هذه هي المرة السادسة التي يصل فيها إنتر إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث حقق ثلاث انتصارات وتعرض لخسارتين: آخر نهائي فاز فيه الفريق كان في عام 2010، عندما فاز بالثلاثية الأسطورية بقيادة جوزيه مورينيو.

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المباراة في ميونخ ليست مجرد مسألة كأس: فهي تجمع بين التاريخ والذكريات والطموحات. بالنسبة للنيراتزوري، هي فرصة لإعادة كتابة التاريخ وإعادة دوري أبطال أوروبا إلى ميلانو بعد 15 عامًا.

وقد تحدث "السبشيال ون" عن إنتر وموسم فريق إنزاجي، وكشف أنه تابع نتائج الفريق باهتمام كبير.