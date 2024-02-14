جوزيه مورينيو إلى بايرن ميونخ؟.. هاري كين لن يتخلص من لعنته!

هل مورينيو المدرب المناسب لبايرن ميونخ؟

لا يزال يحظى جوزيه مورينيو، بثقة الأندية الكبرى وترددت أنباء قوية عن اقترابه من تدريب بايرن ميونخ خلفًا لتوماس توخيل، وإذا حدث ذلك ستستمر لعنة هارى كين.

وظهر الاحباط على لاعبى بايرن ميونخ بعد الخسارة القاسية أمام باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 يوم السبت الماضي في قمة الدوري الألمانى، وقام سانى، بركل الكاميرا بغضب، وتحدث هارى كين، لشبكة "سكاي سبورت" قائلًا: "لم نلعب بشكل جيد وأعتقد أننا ضغطنا عليهم جيدًا في الشوط الأول والثاني لكن في كل مرة نستعيد الكرة نعيدها إليهم مباشرةً ولم نكن جيدين في المواجهات الفردية، لقد كان يومًا مخيبًا للآمال وأمر مؤلم".

ويرصد موقع "جول" في التقرير التالى إيجابيات وسلبيات تعاقد بايرن ميونخ مع المدرب البرتغالى لتدريب الفريق على النحو التالى:-