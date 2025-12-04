"ليس رجلًا، بل ثعبان" .. يايا توريه يفتح النار من جديد على بيب جوارديولا ويكشف رأي زوجته "القاسي" به

يُعرف بيب جوارديولا في عالم كرة القدم بفضله على عديد اللاعبين وتطورهم وتحسن مستواهم ورفع جودة أدائهم، لكنه في نفس الوقت يُعرف بعداوته مع العديد منهم، ولعل يايا توريه وصامويل إيتو يقفان على رأس قائمة "أعداء" المدرب الإسباني المخضرم.

ويعود تاريخ العداوة بين اللاعب الإيفواري المعتزل والمدير الفني الحالي لمانشستر سيتي إلى سنوات الرجلين معًا في برشلونة، حيث تواجد اللاعب مع الفريق منذ صيف 2007 فيما تولى المدرب مهمة تدريب البارسا صيف 2008.

توريه كان من اللاعبين المهمين في برشلونة لكن جوارديولا قرر منح الفرصة للشاب الواعد سيرجيو بوسكيتس مع تهميش دور النجم الإيفواري تمامًا، حيث لم يلعب سوى 90 دقيقة إجماليًا خلال تسع مباريات فقط خلال موسمه الأخير في نو كامب، وهو ما دفعه للرحيل صيف 2010 باتجاه مانشستر سيتي.

وعام 2016 اجتمع الثنائي من جديد في النادي الإنجليزي، وتكررت الخلافات التي انتهت برحيل توريه صيف 2018، وقد تبادل جوارديولا الاتهامات والتصريحات الساخنة مع توريه ووكيله طوال تلك السنوات.

وأبرز تلك الاتهامات، اتهام توريه للمدرب بالعنصرية وقد أغضبت جوارديولا كثيرًا ووصف اللاعب بالكاذب، وكانت تصريحات الوكيل بداية انفجار الأزمة في السيتي. ديميتري سيلوك، وكيل توريه، هاجم المدرب الإسباني بشراسة لاستبعاد موكله من قائمة السيتي في دوري الأبطال، وقد رد جوارديولا باستبعاد اللاعب تمامًا من اللعب واشتراط اعتذار موكله ليعفو عنه، وهو ما أدى في النهاية إلى رحيل توريه بانتهاء عقده وعدم تجديده صيف 2018.

توريه اعتذر فيما بعد عن اتهامه لجوارديولا بالعنصرية وقد قال أنه أرسل له رسالة اعتذار لكنه لم يتلقى الرد أبدًا.