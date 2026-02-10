Getty/GOAL
جورج جيسوس يرسل إنذارًا نهائيًا بشأن انتقال كريستيانو رونالدو إلى مجلس إدارة النصر وسط حالة عدم اليقين بشأن العقد
مستقبل يسوع مرتبط مباشرة بمستقبل رونالدو
رونالدو شهد نهاية مغامرته في المملكة العربية السعودية، حيث يُقال إن المهاجم البالغ من العمر 41 عامًا يفكر في خياراته. تمت مناقشة عودته إلى أوروبا - ربما إلى نادي طفولته سبورتينغ - بينما يرغب المشجعون في جميع أنحاء العالم في رؤية الأسطورة الكبيرة تتحد مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي في نادي إنتر ميامي الفائز بكأس MLS.
لم يتم اتخاذ أي قرار بعد بشأن ما سيحدث بعد ذلك، وهذا يؤثر أيضًا على مدرب النصر خيسوس. ويقال إنه "جعل تجديد عقده مشروطًا باستمرار وجود مواطنه". وتزعم صحيفة الرياضية أنه لن يتم الاتفاق على شروط جديدة من قبل المدرب إذا سُمح لرونالدو بالرحيل.
وتضيف نفس المصادر أن "المدرب لن يناقش عقده، الذي ينتهي في نهاية الموسم الحالي، حتى يتضح له مستقبل القائد البرتغالي".
هدف رونالدو: لماذا غاب GOAT عن مباراتين للناصري
غاب رونالدو عن آخر مباراتين للناسور بعد أن أعرب عن خيبة أمله من طريقة توزيع الأموال من قبل صندوق الاستثمار العام السعودي (PIF) بين الفرق التي يسيطر عليها. وكان انتقال كريم بنزيمة من الاتحاد إلى الهلال هو القشة التي قصمت ظهر البعير.
أراد رونالدو، الفائز خمس مرات بجائزة الكرة الذهبية، أن يرى المزيد من اللاعبين الجدد في النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، حيث يسعى الفريق للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين. لكن التعزيزات لم تصل.
ويقال إن هذا الوضع أزعج جيسوس أيضًا لأنه كان "ينتظر إتمام صفقتين كان قد طلبهما منذ بداية يناير، لكن هاتين الصفقتين لم تتحققا بعد".
تزعم صحيفة "الرياضية" أن جيسوس "من غير المتوقع أن يجدد عقده في ظل الظروف الحالية، التي تجعل من الصعب تلبية مطالبه الفنية". تولى جيسوس مسؤولية تدريب النصر قبل موسم 2025-26 وحقق 24 فوزًا من 30 مباراة قادها.
تاريخ العودة: متى سيعود رونالدو للعب مرة أخرى
يقال إن رونالدو يخفف من موقفه بعد أن تصدرت أخباره عناوين الصحف، مع عودته إلى التدريبات. وتزعم صحيفة A Bola البرتغالية أن CR7 مرشح للعودة إلى التشكيلة الأساسية في مباراة السبت ضد الفاتح. ولن يشارك في مباراة دوري أبطال آسيا 2 ضد أركاداج في تركمانستان يوم الأربعاء.
وقد أيد رفضه اللعب أحد زملائه السابقين، حيث قال لاعب وسط ريال مدريد السابق توني كروس في بودكاسته: "الدوري السعودي ظاهرة غريبة. لم يكن أحد قد سمع به قبل وصول كريستيانو رونالدو، والآن يقللون من شأن الرجل الذي وضعهم على خريطة العالم. إذا غادر كريستيانو غدًا، فسوف يفقد هذا الدوري كل سحره. بدون رونالدو، لن يشاهد أحد الدوري السعودي".
عقد مربح: انتقادات لسلوك رونالدو
ومع ذلك، سارع آخرون إلى إدانة سلوك رونالدو. قال وليد الفراج، المذيع التلفزيوني البارز وأحد الأصوات الأكثر احترامًا في كرة القدم السعودية، عن الأسطورة المستاءة: "كريستيانو رونالدو بحاجة إلى أن يعرف مكانته. هذا البلد يسمى المملكة العربية السعودية، وليس المملكة العربية لرونالدو. إنه يخلط بين كونه سفيرًا وكونه مديرًا.
لقد كان مخيباً للآمال. إنه موظف، ويحصل على راتب مليونير - أكثر مما حصل عليه في أوروبا - وعليه أن يحترم الدوري، أو عليه أن يغادر".
وتابع حديثه عن تصرفات رونالدو، التي أثارت الكثير من الانتقادات: "تخيل لاعبًا في مانشستر سيتي يرفض اللعب احتجاجًا على قرارات مالك النادي. أو لاعبًا في أرسنال يرفض خوض مباراتين لأنه غير راضٍ عن عرض تجديد العقد. من المستحيل أن يجرؤ لاعب على فعل ذلك في الدوري الإنجليزي الممتاز".
ينتهي عقد رونالدو - الذي يعد الأكثر ربحًا في عالم كرة القدم ويقال إنه يكسبه ما يقرب من 500 ألف جنيه إسترليني في اليوم - في عام 2027. وقد يتم اتخاذ قرار بشأن مستقبله على المدى الطويل بعد تمثيل البرتغال في كأس العالم هذا الصيف.
