"المدرب هدده بهذا الأمر!" .. مشادة بين جورج جيسوس ونجم الهلال في كلاسيكو الأهلي

تصرفات جيسوس الجدلية في تزايد مستمر..

شهد كلاسيكو الهلال والأهلي، مساء اليوم الجمعة، لقطة مثيرة للجدل؛ بطلها جورج جيسوس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بقلعة الزعيم.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

الهلال يستضيف الأهلي حاليًا، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وليس هُناك بديل أمام الناديين، إلا تحقيق الفوز في هذا الكلاسيكو؛ إذا أرادا الحفاظ على حظوظيهما في التتويج بلقب دوري روشن السعودي، الموسم الحالي.