جيسوس يحصد الثمار أمام أركاداج: الهلال قد يندم على "نسخة عبدالله الحمدان الصفراء".. والنصر يحرج الكرة الآسيوية

لا يهم هل شارك بالأسماء الأساسية أم البديلة؛ فلا يزال نادي النصر بقيادة مديره الفني البرتغالي جورج جيسوس، يستعرض قوته في مسابقة دوري أبطال آسيا "2".

النصر لم يجد صعوبة في ترويض طموح نادي أركاداج التركمانستاني؛ حيث فاز عليه (1-0) في ذهاب دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، وذلك بكتيبة من اللاعبين البدلاء.

هدف النصر الوحيد في المباراة؛ جاء بواسطة المهاجم الدولي السعودي عبدالله الحمدان، في الدقيقة 19 من عمر الشوط الأول.

وتقمص "بدلاء" الفريق النصراوي، دور البطولة ضد أركاداج؛ حيث بسطوا سيطرتهم بالكامل فوق أرضية المستطيل الأخضر، وكادوا أن يحسموا كل شيء من مباراة الذهاب.

ونحن من ناحيتنا سنستعرض في السطور القادمة؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد فوز النصر على أركاداج..