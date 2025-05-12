"تعلمت من جيسوس وهذا هدفي مع الهلال!" .. محمد الشلهوب يبرر بطريقة غير مباشرة عدم اعتماده على البليهي

الشلهوب يقود "المهمة الأصعب" مع الهلال..

تحدث الأسطورة محمد الشلهوب، المدير الفني "المؤقت" للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال؛ بعد الفوز الكبير على العروبة، مساء اليوم الإثنين.

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الهلال فاز (4-0) على الفريق الأول لكرة القدم بنادي العروبة، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 31 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2024-2025.

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وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة 68، في "المركز الثاني" بجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق 6 نقاط عن نادي الاتحاد "المتصدر".