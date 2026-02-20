Goal.com
علي سمير

"نسخة من تاليسكا وحمدالله" .. الشيخ مهاجمًا جيسوس : أنت تجربة يُعاد تدويرها وتلك الحقيقة تزعج الجميع!

محاولة للتشكيك في المدرب البرتغالي

قام الإعلامي الرياضي محمد الشيخ، بمهاجمة جورج جيسوس مدرب النصر الحالي، والذي سبق له العمل في دوري روشن السعودي مع الهلال.

الشيخ يؤمن بأن جيسوس لن يكون سوى نسخة من عبد الزراق حمدالله، مشيرًا إلى أنه حاليًا يعاد تدويره مع النصر وإن اختلفت مواقع الثنائي وقصة كل منهما.

  • ما هي القصة؟

    جيسوس سبق أن عمل في دوري روشن للمرة الأولى في يوليو 2018، عندما أصبح مدربًا للهلال، ولكن تجربته لم تدم طويلًا ورحل مطلع العام التالي.

    البرتغالي عاد من جديد، وانتقل لتدريب الهلال في الطفرة الحالية بالسعودية في يوليو 2023، قبل أن يرحل مرة أخرى بعدها بعامين.

    مدرب بنفيكا السابق قرر خوض تجربة جديدة في دوري روشن بعد إنهاء ارتباطه بالهلال، ليصبح مدربًا للنصر، وهي وظيفته الحالية منذ صيف عام 2025، ويحقق نتائج جيدة حتى الآن مع العالمي.

  • هجوم من محمد الشيخ

    الإعلامي السعودي خرج لإبداء رأيه في جيسوس، متوقعًا أنه لن ينجح مع النصر رغم نتائجه الأخيرة، وذلك في تغريدة انتشرت بشكل واسع عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي.

    وقال الشيخ عبر حسابه الرسمي:"لن يكون جيسوس أكثر من نسخة من حمدالله يعاد تدويرها، ولن يكون غير نموذج من تاليسكا، وإن اختلفت المواقع، لن يكون أفضل منهما وسيغادر المشهد راحلًا أو مرحلًا، وسينطفىء حضوره، وسيبقى وهج الحقيقة ساطعًا، وهو أن اسمه علا بعلو الهلال. تلك الحقيقة التي تزعجهم.. والحقيقة صعبة قوية".

    تشابه قصة حمدالله مع جيسوس

    المهاجم المغربي الذي يلعب حاليًا بصفوف الشباب، بدأ رحلته في دوري روشن عن طريق النصر، وبعدها ذهب إلى الاتحاد قبل مغادرة العميد في 2024.

    حمدالله سبق أن خاض تجربة قصيرة مع الهلال في كأس العالم للأندية، قبل العودة مرة أخرى لفريقه الشباب، والذي سجل معه هدفين في 6 مباريات هذا الموسم، حيث لم يلعب كثيرًا بسبب تعرضه لإصابة قوية في الفخذ.

    وبالنظر إلى تصريحات الشيخ، فهل حمدالله مجرد تجربة يعاد تدويرها ولم تنجح؟ الأرقام تقول غير ذلك، المغربي سجل 115 هدفًا في 109 مباراة مع النصر.

    وبعدها ذهب للاتحاد لتسجيل 67 هدفًا في 84 مباراة، وأحرز 26 في 36 مناسبة مع الشباب، بالإضافة إلى تحطيمه العديد من الأرقام القياسية.

    ماذا قدم جيسوس في موسمه الأول مع النصر؟

     فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. يحتل النصر "المركز الثاني" في جدول الترتيب، برصيد 52 نقطة من 21 مباراة؛ وبفارق نقطة وحيدة فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

    أيضًا.. تأهل النصر إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا "2"، كمتصدر لمجموعته بـ"العلامة الكاملة"؛ كما فاز على أركاداج التركماني، ذهابًا وإيابًا، بنتيجة (1-0) في كلتا المباراتين.

    والصدمة الكبيرة للنصر، في الموسم الرياضي الحالي، جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق الأصفر أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

