"الدليل ما قاله جيسوس" .. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن خروج النصر من كأس الملك: البطولة ليست من أهدافه ولا تعني له شيئًا!

ودّع فريق المنافسة على لقب كأس خادم الحرمين الشريفين مبكرًا، بعدما تلقى خسارة قاسية أمام غريمه الاتحاد بنتيجة 2-1، في المواجهة المثيرة التي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب الأول بارك بالعاصمة الرياض، ضمن دور الـ16 من البطولة، ليحجز العميد مقعده في ربع النهائي، ليخسر العالمي ثاني ألقاب الموسم 2025-26، بعدما كان قد خسر نهائي كأس السوبر على يد الأهلي.

ورغم أفضلية الأرض والجمهور، بدا الاتحاد أكثر تركيزًا وتنظيمًا منذ الدقائق الأولى، ونجح في فرض أسلوبه على مجريات اللقاء بفضل انضباطه التكتيكي وجرأته الهجومية. وترجم الفريق تفوقه بهدف أول حمل توقيع الفرنسي كريم بنزيما، قبل أن يرد النصر سريعًا عبر البرازيلي أنجيلو الذي أعاد الأمل لجماهير فريقه.

لكن الاتحاد لم يمنح أصحاب الأرض فرصة لالتقاط الأنفاس، إذ عاد ليتقدم مجددًا قبل نهاية الشوط الأول بقدم الجزائري حسام عوار، ليمنح فريقه الأفضلية المعنوية مع انطلاق الشوط الثاني.

وفي الوقت الذي توقع فيه الجميع انتفاضة نصراوية، قلب الاتحاد التوقعات رغم النقص العددي بعد طرد مدافعه أحمد الجليدان نتيجة تدخل قوي على أيمن يحيى، حيث أظهر "العميد" روحًا قتالية عالية وانضباطًا دفاعيًا كبيرًا مكّناه من الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليسجل فوزه الأول على النصر هذا الموسم ويقصيه من البطولة.

الخسارة جاءت لتفتح باب الانتقادات أمام المدرب البرتغالي جورج جيسوس، الذي بات تحت ضغط جماهيري متزايد بعد خروج الفريق من بطولتين في فترة وجيزة، وسط تساؤلات حول قدرة العالمي على استعادة توازنه والعودة إلى طريق البطولات محليًا وقاريًا.

في المقابل، يعيش الاتحاد تحت قيادة مواطنه سيرجيو كونسيساو حالة من الانتعاش الفني والذهني، بعد أن نجح في إعادة الهيبة للفريق وقيادته لانتصار ثمين يعكس تطوره الملحوظ، ويؤكد أن "العميد" عازم على المنافسة بجدية على كل الألقاب هذا الموسم.