Goal.com
مباشر
Al Hilal v Al Nassr: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
أحمد فرهود

"هذا الأمر لم يحدث منذ سنوات"!.. جورج جيسوس ينتقد لاعبيه رغم الفوز على الخلود وكريستيانو رونالدو يصف حال النصر بـ"كلمة"

ماذا قال جيسوس ورونالدو بعد فوز النصر؟!..

تحدث البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، بعد الفوز على الخلود مساء يوم الجمعة؛ بينما وصف الأسطورة كريستيانو رونالدو حال الفريق بـ"كلمة".

النصر فاز (3-0) على مستضيفه الخلود، ضمن منافسات الجولة 19 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

  • هذا الأمر لم يحدث مع النصر منذ سنوات!

    وفي هذا السياق.. أعرب البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لنادي النصر، عن سعادته بفوز فريقه ضد الخلود، مساء يوم الجمعة.

    جيسوس أكد في المؤتمر الصحفي بعد المباراة، أن النصر سيقاتل على لقب دوري روشن السعودي للمحترفين؛ حتى الرمق الأخير.

    وأضاف جيسوس: "في السنوات الأخيرة؛ النصر لم يستمر في المنافسة على لقب الدوري، حتى النهاية".

    وحاليًا.. النصر يحتل "وصافة" دوري روشن، برصيد 43 نقطة من 18 مباراة؛ وبفارق 3 نقاط فقط عن فريق الهلال الأول لكرة القدم، صاحب "الصدارة".

    • إعلان
  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جورج جيسوس ينتقد مهاجمي النصر.. لهذا السبب!

    وتطرق البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني لفريق النصر الأول لكرة القدم؛ للحديث عن المواجهة ضد نادي الخلود، نفسها.

    واعترف جيسوس أن مستوى النصر في الشوط الأول، لم يكن جيدًا أبدًا؛ إلا أن الأمور تحسنت بشكلٍ كبير، في النصف الثاني من المباراة.

    واعترف المدير الفني البرتغالي بأن أكثر ما "أغضبه"، في الشوط الأول من مواجهة الخلود؛ هو وجود مساحات كبيرة، في منتصف الملعب.

    وتابع جيسوس: "الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش يقوم بدور كبير في منتصف الملعب؛ إلا أن غيابه ضد الخلود، لم يكن هو السبب في هذه المساحات".

    وانتقد جورج جيسوس مهاجمي النصر؛ محملًا إياهم مسؤولية المساحات الكبيرة في منتصف الملعب، بسبب عدم قيامهم بعملية الضغط والمساعدات الدفاعية.

  • تعليق كريستيانو رونالدو بعد فوز النصر

    ومن ناحيته.. علق الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، بـ"كلمة واحدة" فقط عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"؛ وذلك بعد فوز فريقه (3-0) على الخلود، مساء يوم الجمعة.

    رونالدو كتب: "RISING!"، أي الصعود والارتفاع أو النهوض؛ في دلالة على حال النصر الحالي، الذي يتمثّل في الانتفاضة القوية بعد سلسلة من التعثرات المتتالية.

    وفشل النصر في تحقيق الفوز، في 4 مباريات متتالية بمسابقة الدوري؛ قبل أن يعود بقوة بعد ذلك، ويقترب من "الصدارة".

  • Al Nassr v Al Taawoun: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مشوار النصر في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق النصر الأول لكرة القدم تحت قيادة مدربه البرتغالي المخضرم جورج جيسوس، بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بشكلٍ أكثر من رائع، رغم خسارة نهائي كأس السوبر السعودي.

    وخسر النصر نهائي السوبر أمام عملاق جدة الأهلي بـ"ركلات الجزاء"؛ بعد أن كان قد تجاوز عقبة فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، في المربع الذهبي.

    أما في دوري روشن السعودي.. حقق النصر الفوز في المباريات العشر الأولى؛ قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع الاتفاق، ثم الخسارة ضد الأهلي والقادسية والهلال تواليًا.

    وعاد العالمي إلى سلسلة الانتصارات مجددًا في الدوري؛ حيث فاز (3-2) على الشباب ثم بهدفين لواحد ضد ضمك و(1-0) أمام التعاون و(3-0) ضد الخلود، في الجولات 16 و17 و18 و19 على التوالي.

    أيضًا.. فاز النصر في جميع مبارياته الست بدور المجموعات من مسابقة دوري أبطال آسيا "2"، ضامنًا التأهُل إلى دور ثمن النهائي رسميًا، كما تجاوز نادي جدة، في دور الـ32 من كأس خادم الحرمين الشريفين.

    إلا أن الصدمة الكبيرة جاءت في ليلة 28 أكتوبر 2025؛ عندما سقط الفريق النصراوي أمام الاتحاد، ليودع كأس خادم الحرمين الشريفين من دور ثمن النهائي.

دوري روشن السعودي
الرياض crest
الرياض
الرياض
النصر crest
النصر
النصر
دوري روشن السعودي
ضمك crest
ضمك
ضمك
الخلود crest
الخلود
الخلود
0